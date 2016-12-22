Президент Грузии назвал виновника отделения Абхазии и Южной Осетии

По мнению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, Россия начала оккупацию грузинских территорий еще в 1992–1993 годах. Об этом он заявил на заседании круглого стола с представителями Латвии, Литвы, Польши и Украины

Георгий Маргвелашвили (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил на Россию вину за то, что Абхазия и Южная Осетия отделились от республики. Как говорится в сообщении на сайте президента Грузии, он сделал это заявление во время заседания круглого стола «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя».

«В 2008 году, конечно, была война между Россией и Грузией, в которой участвовали регулярные Российские вооруженные силы. Но война против Грузии, началась гораздо раньше, <...> оккупация началась гораздо раньше, она началась в 1992–1993 годах», — заявил Маргвелашвили.

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства, — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — добавил глава государства.

Он пообещал, что территориальная целостность Грузии будет восстановлена, причем заверил, что сделано это будет мирным путем.

В ходе круглого стола Маргвелашвили встретился с главами МИД Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем, а также вице-премьером Украины Павлом Розенко, отмечает «Интерфакс».

Как сообщает сайт «Грузия-онлайн», представители Латвии, Литвы, Польши и Украины приняли совместное коммюнике, посвященное событиям августа 2008 года. ​В нем говорится, что четыре страны безоговорочно и неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в международно признанных границах.

«Регионы Грузии — Абхазия и Цхинвал оккупированы Россией, и так называемая ползучая оккупация продолжается по сей день. Россия оформила квазисоглашения с оккупированными регионами, что направлено на интеграцию Абхазии и Цхинвал с Россией. Искусственно продолжается процесс признания регионов Грузии «независимыми государствами» со стороны стран, находящихся под влиянием России, и это происходит под диктовку России. Мы отвергаем такие шаги и никогда не признаем результаты этих действий», — цитирует агентство текст коммюнике.

Официальная позиция Грузии по поводу войны в Южной Осетии в августе 2008 года заключается в том, что боевые действия начались не 8 августа, как настаивает Москва, а на день раньше. Именно 7 августа 2008 года, считают в Тбилиси, российские силы через Рокский тоннель вошли на территорию Грузии, а все действия грузинской армии в дальнейшем были попыткой остановить агрессию. Поэтому памятные мероприятия в Грузии, посвященные 10-летию той войны, начались 7 августа. В частности, как говорится в сообщении на сайте президента Грузии, в этот день над резиденцией главы государства и над госучреждениями страны были приспущены государственные флаги.

По версии Москвы, в ночь на 8 августа грузинская армия начала бои в Цхинвале и захватила город. Российская армия вмешалась в конфликт, чтобы защитить своих сограждан, проживающих в Южной Осетии. После прекращения боевых действий Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.