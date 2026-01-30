От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов
• [00:25] Кейс Долиной: квартира, суд и потеря концертов
• [04:08] Кейс Ивлеевой: «голая вечеринка» и минус 400 млн
• [07:00] Аналитика запросов: всплеск интереса и «хвост» скандала
• [08:09] Зарубежные примеры: Джонни Депп и Кевин Спейси
• [11:27] Мнение экспертов: риски брендов и антикризисные стратегии
• [13:34] Сила аудитории и цена публичной ошибки
Культура отмены превращается в финансовые потери для артистов. Дело Ларисы Долиной, которая, по информации СМИ, на фоне скандала с продажей квартиры потеряла до 300 млн руб. и лишилась десятка концертов, показало: в России последствия кэнселлинга стали сопоставимы с западными.
Эксперты отмечают, что бренды все осторожнее выбирают лица кампаний, закладывая в расчеты риск репутационных кризисов на годы вперед. По словам Анны Планиной, генерального директора NMI Digital, общественные социальные скандалы и резонансные действия со стороны артистов напрямую влияют на их заработки.
«В России в последние годы мы наблюдаем отмену не только со стороны аудитории и потенциальных рекламодателей, но также и значительное давление со стороны общества и государства, — рассуждает Планина. — Все это связано с текущей внешнеполитической ситуацией, и нередко бывает так, что звезды за одну ошибку или за один пост лишаются карьеры полностью и очень долго не могут вернуться к своей работе. Рабочие схемы антикризиса — это быстрое реагирование со стороны знаменитости, внятная позиция, человеческий тон. Важно признавать ошибки, важно избегать агрессии и оправданий».
