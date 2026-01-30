От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов

Кейсы Ларисы Долиной и Насти Ивлеевой показывают, что из-за неосторожных действий и заявлений знаменитости могут потерять сотни миллионов. Как скандалы бьют по доходам артистов — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК

Лариса Долина (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

• [00:07] Скандалы и «отмена» звезд из-за публичных заявлений

• [00:25] Кейс Долиной: квартира, суд и потеря концертов

• [04:08] Кейс Ивлеевой: «голая вечеринка» и минус 400 млн

• [07:00] Аналитика запросов: всплеск интереса и «хвост» скандала

• [08:09] Зарубежные примеры: Джонни Депп и Кевин Спейси

• [11:27] Мнение экспертов: риски брендов и антикризисные стратегии

• [13:34] Сила аудитории и цена публичной ошибки

Культура отмены превращается в финансовые потери для артистов. Дело Ларисы Долиной, которая, по информации СМИ, на фоне скандала с продажей квартиры потеряла до 300 млн руб. и лишилась десятка концертов, показало: в России последствия кэнселлинга стали сопоставимы с западными.

Эксперты отмечают, что бренды все осторожнее выбирают лица кампаний, закладывая в расчеты риск репутационных кризисов на годы вперед. По словам Анны Планиной, генерального директора NMI Digital, общественные социальные скандалы и резонансные действия со стороны артистов напрямую влияют на их заработки.

«В России в последние годы мы наблюдаем отмену не только со стороны аудитории и потенциальных рекламодателей, но также и значительное давление со стороны общества и государства, — рассуждает Планина. — Все это связано с текущей внешнеполитической ситуацией, и нередко бывает так, что звезды за одну ошибку или за один пост лишаются карьеры полностью и очень долго не могут вернуться к своей работе. Рабочие схемы антикризиса — это быстрое реагирование со стороны знаменитости, внятная позиция, человеческий тон. Важно признавать ошибки, важно избегать агрессии и оправданий».

Примеры Харви Вайнштейна и Кевина Спейси или даже Анастасии Ивлеевой демонстрируют: один публичный поступок может стоить контрактов, туров и многолетней карьеры. А успешное восстановление репутации удается немногим.