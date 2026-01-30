 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Экономика впечатлений
Кейсы Ларисы Долиной и Насти Ивлеевой показывают, что из-за неосторожных действий и заявлений знаменитости могут потерять сотни миллионов. Как скандалы бьют по доходам артистов — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

• [00:07] Скандалы и «отмена» звезд из-за публичных заявлений
• [00:25] Кейс Долиной: квартира, суд и потеря концертов
• [04:08] Кейс Ивлеевой: «голая вечеринка» и минус 400 млн
• [07:00] Аналитика запросов: всплеск интереса и «хвост» скандала
• [08:09] Зарубежные примеры: Джонни Депп и Кевин Спейси
• [11:27] Мнение экспертов: риски брендов и антикризисные стратегии
• [13:34] Сила аудитории и цена публичной ошибки

Культура отмены превращается в финансовые потери для артистов. Дело Ларисы Долиной, которая, по информации СМИ, на фоне скандала с продажей квартиры потеряла до 300 млн руб. и лишилась десятка концертов, показало: в России последствия кэнселлинга стали сопоставимы с западными.

Эксперты отмечают, что бренды все осторожнее выбирают лица кампаний, закладывая в расчеты риск репутационных кризисов на годы вперед. По словам Анны Планиной, генерального директора NMI Digital, общественные социальные скандалы и резонансные действия со стороны артистов напрямую влияют на их заработки.

«В России в последние годы мы наблюдаем отмену не только со стороны аудитории и потенциальных рекламодателей, но также и значительное давление со стороны общества и государства, — рассуждает Планина. — Все это связано с текущей внешнеполитической ситуацией, и нередко бывает так, что звезды за одну ошибку или за один пост лишаются карьеры полностью и очень долго не могут вернуться к своей работе. Рабочие схемы антикризиса — это быстрое реагирование со стороны знаменитости, внятная позиция, человеческий тон. Важно признавать ошибки, важно избегать агрессии и оправданий».

Lego, Funko Pop и Barbie: как коллекционные игрушки растут в цене
Радио
Примеры Харви Вайнштейна и Кевина Спейси или даже Анастасии Ивлеевой демонстрируют: один публичный поступок может стоить контрактов, туров и многолетней карьеры. А успешное восстановление репутации удается немногим.

LEGO прибыльнее золота: когда игрушки становятся активом

«Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино»: итоги новогодней битвы кино

Гороскоп как бизнес: как астрология превратилась в индустрию миллиардов

Фанаты как новый цех контента для Disney+ и Sora

Netflix покупает Warner: 100 лет Голливуда за $82,7 млрд

Экономика фанфиков: как любительские тексты становятся бизнесом

Блокировка Roblox: что потерял бизнес и как дети жалуются в Кремль

Мюзиклы и гастротеатр: как живет event-бизнес без западных артистов

OnlyFans и экономика близости: как вырос миллиардный рынок 18+

От «Маши и Медведя» до «Смешариков»: как российская анимация покоряет мир

Концертная миграция: почему западные топ-звезды теперь выступают в СНГ

Экономика нейромузыки: как AI перестраивает музыкальную индустрию

Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК

Мем-маркетинг: как бизнес использует тренды для привлечения покупателей

«Москва слезам не верит»: как зарабатывают на ремейках классики

Почему «Этерна» не стала российской «Игрой престолов»: разбор проекта

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Александр Ляпин
Лариса Долина Настя Ивлеева отмена
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести Политика, 19:53
Что значит выдвижение «ястреба» Уорша на пост главы ФРС для экономики СШАПодписка на РБК, 19:42
Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть Политика, 19:42
В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно» Общество, 19:37
В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III Политика, 19:24
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024 Спорт, 19:20
В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы Общество, 19:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука» Технологии и медиа, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ПСБ предложил создать допстимулы для снижения себестоимости продукции ГОЗ Пресс-релиз, 18:59
Биржи сообщили о готовности маркировать плохо раскрывающихся эмитентов Инвестиции, 18:58
Орешкин заявил о смещении мировых центров экономического роста Отрасли, 18:57
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт Политика, 18:57
Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной Политика, 18:56