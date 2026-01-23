LEGO прибыльнее золота: когда игрушки становятся активом
• 01:34 Исследование ВШЭ: LEGO против золота
• 06:34 Ключевые факторы инвестиционной ценности
• 08:47 Как студии лицензируют персонажей для игрушек
• 11:02 Конкретные кейсы роста цен на наборы
• 13:56 Российский рынок: цены, спрос, особенности
• 16:35 Риски, перегрев и выводы для инвесторов
Вторичный рынок коллекционных предметов, значительную часть которого составляют игрушки и комиксы, оценивается примерно в $140 млрд: от наборов LEGO и виниловых фигурок Funko Pop до кукол Barbie. Запечатанные наборы LEGO в среднем обгоняли по доходности акции, облигации и золото. Однако рост цен чаще всего концентрируется в ограниченных сериях, связанных с сильными франшизами и ностальгией.
Глава международной и одной из крупнейших в России площадок онлайн-торгов искусством BidSpirit Александр Киселевский объясняет, что стоимость каждой коллекционной игрушки определяет рынок: «У каждой такой игрушки есть своя рыночная цена, поскольку это все-таки тиражная продукция, — рассуждает он. — Это не шедевр, существующий в одном экземпляре. Но такие игрушки, разумеется, могут быть привлекательны как инвестиция. Бренд LEGO существует много лет, и есть несколько поколений людей, которые с детства собирали эти наборы. Соответственно, есть игрушки, выпущенные 20–30 лет назад, и, если у них уже тогда был ограниченный тираж, это повышает их инвестиционную ценность».
Эксперты выделяют ключевые драйверы стоимости: запечатанное состояние, лимитированные тиражи, редкость, поддержка популярной франшизы и маркетинг дефицита. При этом рынок остается рискованным: переиздания, перепроизводство (как в случае Funko), подделки и слабый спрос на массовые серии делают значительную часть вложений убыточной. А инвестиционный успех здесь чаще всего — сочетание расчета и элемента лотереи.
