Биржевое золото или ПИФ? В чем главное отличие

Сюжет
Радио РБК
Чем биржевое золото отличается от ПИФа на этот же драгметалл и зачем платить лишнюю комиссию? В эфире Радио РБК Элина Тихонова и старший аналитик по ПИФам и ЦФА «Эйлер» Елена Бакланова обсудили разницу двух инструментов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прямая покупка биржевого золота (GLDRUB_TOM) на Мосбирже обходится дешевле, чем инвестиции в золото через фонды, которые требуют комиссию (от 0,66 до 2,37% годовых).

Однако эти инструменты устроены по-разному: фонд может продавать и покупать физическое золото, содержать акции золотодобытчиков, деривативы, фьючерсы и т.п. В какой-то момент фонд и вовсе может продать все золото и приобрести другие активы.

Не только золото: потенциал индустриальных металлов и «Норникеля»
Радио
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости
Таким образом, покупка биржевого золота дает контроль над конкретным активом, а фонд с активным управлением предлагает делегировать решения профессионалам, которые реализуют более сложную стратегию.

