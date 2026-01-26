 Перейти к основному контенту
0

Не только золото: потенциал индустриальных металлов и «Норникеля»

Сюжет
Радио РБК
Потенциал индустриальных металлов выше, чем у золота. Об этом сообщил CIO «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко на Радио РБК
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Потенциал роста цен промышленных металлов, таких как никель, медь, платина, палладий, выше, чем у золота, полагает Игорь Даниленко, CIO и глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала».

Акции крупных золотодобытчиков во многом уже отразили рост цен. Несмотря на высокую цену, «Полюс» остается более привлекательным среди других игроков сектора из-за ясной стратегии и отсутствия корпоративных рисков.

Авторы
Теги
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
Золото никель медь платина металлы
