Не только золото: потенциал индустриальных металлов и «Норникеля»

Потенциал индустриальных металлов выше, чем у золота. Об этом сообщил CIO «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко на Радио РБК

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Потенциал роста цен промышленных металлов, таких как никель, медь, платина, палладий, выше, чем у золота, полагает Игорь Даниленко, CIO и глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала».

Акции крупных золотодобытчиков во многом уже отразили рост цен. Несмотря на высокую цену, «Полюс» остается более привлекательным среди других игроков сектора из-за ясной стратегии и отсутствия корпоративных рисков.

Однако гораздо больше перспектив у бумаг «Норникеля»: ключевые металлы компании сильно подорожали, но акции заметно отстают. Драйвером может стать потенциальное ослабление рубля во втором полугодии. Прогнозная цена «Норникеля» — выше 200 руб. за акцию.