Не только золото: потенциал индустриальных металлов и «Норникеля»
Потенциал роста цен промышленных металлов, таких как никель, медь, платина, палладий, выше, чем у золота, полагает Игорь Даниленко, CIO и глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала».
Акции крупных золотодобытчиков во многом уже отразили рост цен. Несмотря на высокую цену, «Полюс» остается более привлекательным среди других игроков сектора из-за ясной стратегии и отсутствия корпоративных рисков.
