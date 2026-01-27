 Перейти к основному контенту
0

От рекордов до перепроизводства: что будет с ценами на мясо, рыбу и зерно

Сюжет
Радио РБК
Как вырастут цены на мясо, рыбу и агропродукцию? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Андрей Ванин и гости студии обсудили ситуацию в российском сельском хозяйстве
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

• 00:05 Продуктового дефицита не будет?
• 02:44 Влияние торговых войн на цены
• 04:40 Рекордные урожаи и давление на цены
• 08:20 Российский рынок мяса
• 16:13 Рынок лосося и крепкий рубль
• 21:46 Перспективы эмитентов: «Русагро», «Инарктика», «Черкизово»

Из-за рекордных сборов зерна и переизбытка предложения на мировом аграрном рынке для производителей складывается непростая ситуация. Спрос остается умеренным, издержки, особенно логистические, растут, что давит на маржинальность и сдерживает рост цен. Рост цен на продукцию сельскохозяйственного сегмента может составить 2–3% в год, считает Лаура Кузнецова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Российский рынок мяса определяется рядом внутренних факторов. Отдельные компании нарастили поставки продукции на экспорт, объем предложения внутри страны снизился, что привело к росту цен. Вместе с тем рост инфляции остается своего рода таргетом и в будущем цены будут идти вдоль инфляционной кривой, полагает старший аналитик SberCIB Investment Research София Кирсанова.

Рассуждая о российских эмитентах, Лаура Кузнецова отметила качественную диверсификацию бизнеса «Русагро». Это позволяет компании уверенно чувствовать себя в кризисы. Вместе с тем акции торгуются вблизи справедливой стоимости, драйверов роста нет.

«Черкизово» показывает двузначный рост выручки, наращивает экспорт и развивает направление фуд-сервиса. Однако в текущих условиях компания справедливо оценена рынком, а ее инвестиционная привлекательность ограничена крайне низким free-float (около 2,5%).

Компания «Инарктика» проходит пик негативного влияния от гибели рыбы в 2024 году и крепкого рубля. К 2026 году возможно восстановление объемов продаж и маржинальности, что формирует потенциал для роста котировок, обращает внимание София Кирсанова.

Авторы
Теги
Андрей Ванин
сельское хозяйство Русагро «Черкизово»
