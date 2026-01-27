«Сильный рубль — временное явление»: чем определяется курс валюты

Рубль может укрепиться в районе 73 руб. за доллар из-за ожиданий рынка по сохранению ключевой ставки на февральском заседании ЦБ, предположил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет на Радио РБК

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Текущее укрепление рубля носит временный характер и связано с высокой ключевой ставкой, индексацией НДС и все еще значительными продажами валютной выручки экспортерами. Поэтому нельзя исключать, что в феврале курс достигнет уровня 73 руб. за доллар, считает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Прогнозируемое снижение ставки до 12–13% в течение года и постепенное сокращение объемов продажи валютной выручки создают предпосылки для ослабления рубля в будущем. Прогноз Инго Банка по курсу доллара на конец года — 89 руб.

Определяющим фактором для курса рубля в прошлом году стало структурное снижение импорта на фоне слабого потребительского спроса, уточнил Игорь Даниленко, глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала». В какой-то момент эта ситуация должна измениться и тогда рубль начнет ослабевать, добавил он. Прогноз «Ренессанс Капитала» — 100 руб. за доллар на конец года.