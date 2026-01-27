«Сильный рубль — временное явление»: чем определяется курс валюты
Текущее укрепление рубля носит временный характер и связано с высокой ключевой ставкой, индексацией НДС и все еще значительными продажами валютной выручки экспортерами. Поэтому нельзя исключать, что в феврале курс достигнет уровня 73 руб. за доллар, считает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Прогнозируемое снижение ставки до 12–13% в течение года и постепенное сокращение объемов продажи валютной выручки создают предпосылки для ослабления рубля в будущем. Прогноз Инго Банка по курсу доллара на конец года — 89 руб.
Определяющим фактором для курса рубля в прошлом году стало структурное снижение импорта на фоне слабого потребительского спроса, уточнил Игорь Даниленко, глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала». В какой-то момент эта ситуация должна измениться и тогда рубль начнет ослабевать, добавил он. Прогноз «Ренессанс Капитала» — 100 руб. за доллар на конец года.
LEGO прибыльнее золота: когда игрушки становятся активом
«Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино»: итоги новогодней битвы кино
Гороскоп как бизнес: как астрология превратилась в индустрию миллиардов
Фанаты как новый цех контента для Disney+ и Sora
Netflix покупает Warner: 100 лет Голливуда за $82,7 млрд
Экономика фанфиков: как любительские тексты становятся бизнесом
Блокировка Roblox: что потерял бизнес и как дети жалуются в Кремль
Мюзиклы и гастротеатр: как живет event-бизнес без западных артистов
OnlyFans и экономика близости: как вырос миллиардный рынок 18+
От «Маши и Медведя» до «Смешариков»: как российская анимация покоряет мир
Концертная миграция: почему западные топ-звезды теперь выступают в СНГ
Экономика нейромузыки: как AI перестраивает музыкальную индустрию
Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК
Мем-маркетинг: как бизнес использует тренды для привлечения покупателей
«Москва слезам не верит»: как зарабатывают на ремейках классики
Почему «Этерна» не стала российской «Игрой престолов»: разбор проекта
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей