«Сильный рубль — временное явление»: чем определяется курс валюты

Рубль может укрепиться в районе 73 руб. за доллар из-за ожиданий рынка по сохранению ключевой ставки на февральском заседании ЦБ, предположил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет на Радио РБК
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Текущее укрепление рубля носит временный характер и связано с высокой ключевой ставкой, индексацией НДС и все еще значительными продажами валютной выручки экспортерами. Поэтому нельзя исключать, что в феврале курс достигнет уровня 73 руб. за доллар, считает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Прогнозируемое снижение ставки до 12–13% в течение года и постепенное сокращение объемов продажи валютной выручки создают предпосылки для ослабления рубля в будущем. Прогноз Инго Банка по курсу доллара на конец года — 89 руб.

