МОК, спонсоры и туризм: реальная экономика Олимпийских игр
• [01:28] Бюджеты Сочи и Олимпиады в Италии
• [02:13] Основные бенефициары и медиаправа МОК
• [04:40] Спонсорство и лицензированный олимпийский мерч
• [07:50] Переход аудитории в цифровые платформы
• [12:34] Туризм, рост цен и спрос россиян
• [15:36] Перерасходы, Сочи, Рио и прибыль МОК
Зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Общие траты на проведение турнира на данный момент оцениваются в $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение. Рекордно дорогой в свое время стала сочинская Олимпиада. А лидером по перерасходам относительно изначальных бюджетов оказалась Олимпиада в Рио.
Основные источники доходов от проведения Олимпиады — это продажа медиаправ (около 70% бюджета МОК), глобальное спонсорство (свыше $1 млрд за цикл), билеты (обычно менее 10% бюджета), лицензированная продукция и туризм. На последнем сегменте, как правило, зарабатывает малый и средний бизнес. Цены на проживание во время Игр вырастают в 2–4 раза.
