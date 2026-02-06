МОК, спонсоры и туризм: реальная экономика Олимпийских игр

Почти половина россиян планируют следить за Олимпиадой в Италии. Почему ни одни Игры в новейшей истории не уложились в изначальный бюджет и кто ключевые бенефициары турнира — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК

Фото: Maja Hitij / Getty Images

• [00:02] Олимпиада как глобальный медиа-бизнес

• [01:28] Бюджеты Сочи и Олимпиады в Италии

• [02:13] Основные бенефициары и медиаправа МОК

• [04:40] Спонсорство и лицензированный олимпийский мерч

• [07:50] Переход аудитории в цифровые платформы

• [12:34] Туризм, рост цен и спрос россиян

• [15:36] Перерасходы, Сочи, Рио и прибыль МОК

Зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Общие траты на проведение турнира на данный момент оцениваются в $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение. Рекордно дорогой в свое время стала сочинская Олимпиада. А лидером по перерасходам относительно изначальных бюджетов оказалась Олимпиада в Рио.

Основные источники доходов от проведения Олимпиады — это продажа медиаправ (около 70% бюджета МОК), глобальное спонсорство (свыше $1 млрд за цикл), билеты (обычно менее 10% бюджета), лицензированная продукция и туризм. На последнем сегменте, как правило, зарабатывает малый и средний бизнес. Цены на проживание во время Игр вырастают в 2–4 раза.

Главный финансовый бенефициар турниров — МОК. В цикле 2021–2024 годов его доходы превысили $7,5 млрд, из которых 70–80% обеспечили ТВ-права и спонсоры; далее средства перераспределяются национальным комитетам и федерациям. Принимающие страны несут основные капитальные расходы и затраты на безопасность (например, безопасность Сочи — почти $2 млрд).