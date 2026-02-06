 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
РАДИО
0

МОК, спонсоры и туризм: реальная экономика Олимпийских игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Почти половина россиян планируют следить за Олимпиадой в Италии. Почему ни одни Игры в новейшей истории не уложились в изначальный бюджет и кто ключевые бенефициары турнира — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

• [00:02] Олимпиада как глобальный медиа-бизнес
• [01:28] Бюджеты Сочи и Олимпиады в Италии
• [02:13] Основные бенефициары и медиаправа МОК
• [04:40] Спонсорство и лицензированный олимпийский мерч
• [07:50] Переход аудитории в цифровые платформы
• [12:34] Туризм, рост цен и спрос россиян
• [15:36] Перерасходы, Сочи, Рио и прибыль МОК

Зимние Олимпийские игры стартуют в Италии 6 февраля. Общие траты на проведение турнира на данный момент оцениваются в $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение. Рекордно дорогой в свое время стала сочинская Олимпиада. А лидером по перерасходам относительно изначальных бюджетов оказалась Олимпиада в Рио.

Основные источники доходов от проведения Олимпиады — это продажа медиаправ (около 70% бюджета МОК), глобальное спонсорство (свыше $1 млрд за цикл), билеты (обычно менее 10% бюджета), лицензированная продукция и туризм. На последнем сегменте, как правило, зарабатывает малый и средний бизнес. Цены на проживание во время Игр вырастают в 2–4 раза.

От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов
Радио
Лариса Долина
Главный финансовый бенефициар турниров — МОК. В цикле 2021–2024 годов его доходы превысили $7,5 млрд, из которых 70–80% обеспечили ТВ-права и спонсоры; далее средства перераспределяются национальным комитетам и федерациям. Принимающие страны несут основные капитальные расходы и затраты на безопасность (например, безопасность Сочи — почти $2 млрд).

МОК, спонсоры и туризм: реальная экономика Олимпийских игр

От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов

LEGO прибыльнее золота: когда игрушки становятся активом

«Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино»: итоги новогодней битвы кино

Гороскоп как бизнес: как астрология превратилась в индустрию миллиардов

Фанаты как новый цех контента для Disney+ и Sora

Netflix покупает Warner: 100 лет Голливуда за $82,7 млрд

Экономика фанфиков: как любительские тексты становятся бизнесом

Блокировка Roblox: что потерял бизнес и как дети жалуются в Кремль

Мюзиклы и гастротеатр: как живет event-бизнес без западных артистов

OnlyFans и экономика близости: как вырос миллиардный рынок 18+

От «Маши и Медведя» до «Смешариков»: как российская анимация покоряет мир

Концертная миграция: почему западные топ-звезды теперь выступают в СНГ

Экономика нейромузыки: как AI перестраивает музыкальную индустрию

Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК

Мем-маркетинг: как бизнес использует тренды для привлечения покупателей

«Москва слезам не верит»: как зарабатывают на ремейках классики

Почему «Этерна» не стала российской «Игрой престолов»: разбор проекта

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Александр Ляпин
Олимпиада Олимпиада-2026
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 17:49
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году Общество, 17:47
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана Политика, 17:46
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
«Не доживут до конца 2026 года». Что будет с такси после вступления закона о локализации Авто, 17:36
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 17:34
В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области Общество, 17:33
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров Спорт, 17:31
ЦБ поднял курс доллара на выходные и 9 февраля выше ₽77 Инвестиции, 17:31
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией Политика, 17:28
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара Финансы, 17:27
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном Политика, 17:25
Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 17:17
Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом Политика, 17:17