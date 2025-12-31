 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадетский корпус и техникум получили повреждения в Туапсе при атаке БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: glavatuapseregion / Telegram
Фото: glavatuapseregion / Telegram

В Туапсе получили повреждения здания морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума. Там повреждена кровля и выбиты стекла, сообщает глава города Сергей Бойко, передает краснодарский оперштаб.

«Бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку и скоро запустят газоснабжение», — сказано в сообщении.

Кроме того, повреждения получило оборудование на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном, а также причал в порту, сообщал оперштаб этой ночью. Пострадали двое.

Материал дополняется.

