В Краснодаре при атаке БПЛА пострадали два человека
Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников утром 30 декабря. Их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
В период с 8:00 до 12:00 российские средства ПВО уничтожили над регионом четыре украинских дрона. По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Также фрагменты дронов обнаружили в садоводческом товариществе «ЗИП».
«Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю», — говорится в сообщении. На месте падения работают оперативные службы.
Накануне украинские беспилотники атаковали поселок Индустриальный в Краснодаре. В результате ударов беспилотников пострадали 13 частных домов. В них выбило стекла, а на одном участке повредило забор.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах