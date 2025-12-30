В Краснодаре при атаке БПЛА пострадали два человека

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников утром 30 декабря. Их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В период с 8:00 до 12:00 российские средства ПВО уничтожили над регионом четыре украинских дрона. По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Также фрагменты дронов обнаружили в садоводческом товариществе «ЗИП».

«Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю», — говорится в сообщении. На месте падения работают оперативные службы.

Накануне украинские беспилотники атаковали поселок Индустриальный в Краснодаре. В результате ударов беспилотников пострадали 13 частных домов. В них выбило стекла, а на одном участке повредило забор.