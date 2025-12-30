 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодаре при атаке БПЛА пострадали два человека

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников утром 30 декабря. Их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В период с 8:00 до 12:00 российские средства ПВО уничтожили над регионом четыре украинских дрона. По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный, повредив участок контактной сети. Также фрагменты дронов обнаружили в садоводческом товариществе «ЗИП».

«Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю», — говорится в сообщении. На месте падения работают оперативные службы.

Накануне украинские беспилотники атаковали поселок Индустриальный в Краснодаре. В результате ударов беспилотников пострадали 13 частных домов. В них выбило стекла, а на одном участке повредило забор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
беспилотники пострадавшие Краснодарский край
Материалы по теме
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь
Политика
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов Общество, 14:46
Названа самая пустующая торговая улица Москвы на конец 2025 года Недвижимость, 14:45
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44
Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами Политика, 14:44
Победитель Лиги Европы выбыл из строя из-за паралича лица Спорт, 14:43
Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве Политика, 14:41
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Владимир Крамник подал в суд на FIDE Спорт, 14:39
ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить крупнейшего производителя водки Бизнес, 14:37
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 14:36
ЦБ решил сделать платежи в бюджет в цифровых рублях без комиссии для всех Крипто, 14:30
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем Технологии и медиа, 14:29
Новый тренд в инвестициях — фонды коммерческой недвижимости Отрасли, 14:29
Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей Финансы, 14:22