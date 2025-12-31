В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ
В результате атаки беспилотников в Туапсе пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Повреждения получило оборудование на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном, а также причал в порту.
«На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили — на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
До этого оперштаб сообщал о повреждении портового причала и газовой трубы в жилом секторе.
Туапсинский НПЗ уже попадал под атаки беспилотников. Так, в июле прошлого года в результате падения обломков дронов на его территории начался пожар, его потушили на площади 50 кв. м. Вице-премьер Александр Новак рассказывал, что работу НПЗ не останавливали.
