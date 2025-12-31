 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине
На НПЗ в Туапсе из-за атаки дронов загорелось оборудование, пожар площадью 300 кв. м потушили, сообщает оперштаб. Повреждения также получили пять домов и причал в порту. Двух пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет

В результате атаки беспилотников в Туапсе пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Повреждения получило оборудование на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном, а также причал в порту.

«На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили — на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

До этого оперштаб сообщал о повреждении портового причала и газовой трубы в жилом секторе.

В Туапсе ввели локальный режим ЧС
Политика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Туапсинский НПЗ уже попадал под атаки беспилотников. Так, в июле прошлого года в результате падения обломков дронов на его территории начался пожар, его потушили на площади 50 кв. м. Вице-премьер Александр Новак рассказывал, что работу НПЗ не останавливали.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Туапсе Туапсинский НПЗ пожар Краснодарский край
