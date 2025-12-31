Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе

Два человека пострадали в результате атаки дронов в Туапсе, передает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Кроме того, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Так, стекла были выбиты в четырех многоквартирных домах и одном частном доме.

Пожары на причале и на территории НПЗ потушили. Были привлечены 64 спасателя и 16 единиц техники.

В аэропорту Геленджика вводили временные ограничения на полеты, они действовали более пяти часов — с 23:43 до 5:15 мск. В приложении МЧС говорится, что с 4:48 до 6:14 мск в регионе действовала угроза атаки дронов. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил о «беспилотной опасности» на территории муниципалитета в 23:43 мск.