Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко раскрыл ответ Путина на идею удара по центрам принятия решений

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин отверг предложение об ударе по центрам принятия решений на Украине после первого применения «Орешника», рассказал президент Белоруссии. По его словам, у России есть возможности атаковать резиденцию Зеленского
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин категорически отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений после того, как был впервые применен «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова передает «БелТА».

По словам Лукашенко, Россия обладает всеми возможностями, чтобы нанести удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского.

«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — рассказал он.

21 ноября 2024 года Путин сообщил о первом применении «Орешника» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по производству ракетной техники в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). По его словам, это стало ответной мерой на запуски западных ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях.

Позднее Лукашенко попросил передать систему «Орешник» Белоруссии в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада и необходимости усиления обороны Союзного государства. 30 декабря 2025 года белорусское Минобороны опубликовало кадры заступление российского мобильного комплекса на боевое дежурство.

Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Фото:Минобороны России

Ход конфликта сложился так, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны, уверен Лукашенко. «Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», — добавил он.

«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится <...> Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, — я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит. Это во-первых», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко раскрыл ответ Путина на идею удара по центрам принятия решений
Video

29 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина. В атаке был задействован 91 дрон, 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской.

По данным Минобороны России, пострадавших и разрушений нет, резиденции ущерб не нанесен. Украина отвергла обвинения в попытке атаки и стала утверждать, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

