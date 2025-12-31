NYT раскрыла, как команда Трампа устроила ловушку Киеву по уступке земли

Встреча американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация впервые признала готовность к территориальным уступкам для прекращения вооруженного конфликта с Россией, это стало результатом ловушки со стороны американцев. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Речь идет о встрече американской и украинской делегаций 11 марта. Как утверждает присутствующий там американский чиновник, госсекретарь Марко Рубио разложил на столе большую карту Украины и задал вопрос: «Я хочу знать, каковы ваши безусловные цели; что вам нужно, чтобы выжить как стране?»

Занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер стоявшему у карты Украины секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову и сказал: «Начинайте рисовать». Тот начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу.

По словам американского чиновника, это стало переломным моментом в урегулировании конфликта на Украине. «Впервые [президент Украины Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — сказал собеседник NYT.

Украинцы теперь «в ловушке», говорили тогда друг другу советники президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем Рубио сказал украинцам, что Трамп не будет просить их или европейцев признать утрату территорий Киевом. «Мы будем единственными, кто это сделает», — сказал он. По словам американского чиновника, делегация США тогда задала конкретный вопрос: «Вы собираетесь отказаться от этого?» Украины ответили: «Нет».

Переговоры США и Украины состоялись 11 марта в саудовской Джидде. В составе американской делегации были Рубио и Уолтц, а украинской — Умеров, экс-глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Главным итогом встречи стало заявление Украины о готовности к 30-дневному прекращению огня. В обмен на это США возобновили поставки военной техники и передачу разведданных, приостановленные после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

После начала военной операции на Украине Зеленский неоднократно отвергал возможность территориальных уступок со стороны Киева. Неделю назад, 24 декабря, он раскрыл обсуждаемый с США план по урегулированию конфликта, который содержит пункт с несколькими вариантами решения этого вопроса. Один из них — выход российской армии из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей и заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также Донбассе.

Российский президент Владимир Путин 27 декабря сообщил, что с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю». По его словам, Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром.

Материал дополняется