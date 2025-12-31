 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Мирный план по Украине⁠,
0

NYT раскрыла, как команда Трампа устроила ловушку Киеву по уступке земли

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде
Встреча американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация впервые признала готовность к территориальным уступкам для прекращения вооруженного конфликта с Россией, это стало результатом ловушки со стороны американцев. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Речь идет о встрече американской и украинской делегаций 11 марта. Как утверждает присутствующий там американский чиновник, госсекретарь Марко Рубио разложил на столе большую карту Украины и задал вопрос: «Я хочу знать, каковы ваши безусловные цели; что вам нужно, чтобы выжить как стране?»

Занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер стоявшему у карты Украины секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову и сказал: «Начинайте рисовать». Тот начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу.

По словам американского чиновника, это стало переломным моментом в урегулировании конфликта на Украине. «Впервые [президент Украины Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — сказал собеседник NYT.

Украинцы теперь «в ловушке», говорили тогда друг другу советники президента США Дональда Трампа.

Spiegel узнал о предупреждениях Зеленскому от лидеров Европы из-за Трампа
Политика

Вместе с тем Рубио сказал украинцам, что Трамп не будет просить их или европейцев признать утрату территорий Киевом. «Мы будем единственными, кто это сделает», — сказал он. По словам американского чиновника, делегация США тогда задала конкретный вопрос: «Вы собираетесь отказаться от этого?» Украины ответили: «Нет».

Переговоры США и Украины состоялись 11 марта в саудовской Джидде. В составе американской делегации были Рубио и Уолтц, а украинской — Умеров, экс-глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Главным итогом встречи стало заявление Украины о готовности к 30-дневному прекращению огня. В обмен на это США возобновили поставки военной техники и передачу разведданных, приостановленные после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.

После начала военной операции на Украине Зеленский неоднократно отвергал возможность территориальных уступок со стороны Киева. Неделю назад, 24 декабря, он раскрыл обсуждаемый с США план по урегулированию конфликта, который содержит пункт с несколькими вариантами решения этого вопроса. Один из них — выход российской армии из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей и заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также Донбассе.

Российский президент Владимир Путин 27 декабря сообщил, что с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю». По его словам, Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина США Рустем Умеров переговоры Военная операция на Украине территориальные споры уступки Марко Рубио Саудовская Аравия
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик
31 января 1974 года
