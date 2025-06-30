Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР
Российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник корреспонденту Первого канала.
«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — заявил Пасечник.
После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С тех пор ведомство отчитывались о взятии под контроль ряда населенных пунктов. В апреле 2025 года операция по освобождению Курской области от ВСУ была завершена.
В марте президент России Владимир Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%, а Донецкая Народная Республика, а также Херсонская, Запорожская области — свыше 70%.
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