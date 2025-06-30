 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР

Пасечник: российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
В марте Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%, а ДНР, Херсонская и Запорожская области — на 70%
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник корреспонденту Первого канала.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — заявил Пасечник.

Российская армия взяла село на границе с Днепропетровской областью
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С тех пор ведомство отчитывались о взятии под контроль ряда населенных пунктов. В апреле 2025 года операция по освобождению Курской области от ВСУ была завершена.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%, а Донецкая Народная Республика, а также Херсонская, Запорожская области — свыше 70%.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
ЛНР Леонид Пасечник освобождение
Материалы по теме
Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Яблоновка и Комар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 19:01
Bloomberg узнал о рекордной добыче газа на российском «Арктик СПГ 2» Политика, 21:41
В Азербайджане задержали редактора Ruptly Политика, 21:38
Рублев с «баранкой» выиграл первый матч на Уимблдоне Спорт, 21:37
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР Политика, 21:32
ТМК предложила держателям бондов бонус за отказ от досрочного погашения Инвестиции, 21:18
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта Политика, 21:15
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Общество, 20:51
Орбан заявил, что большинство в НАТО хочет избежать конфликта с Россией Политика, 20:47
Грузовик с буквой Z попал в смертельное ДТП в Московской области Политика, 20:35
В чем причина обострения между Россией и Азербайджаном Политика, 20:29
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Тарасенко стал одноклубником Капризова в НХЛ Спорт, 20:22