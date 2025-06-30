Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР

В марте Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%, а ДНР, Херсонская и Запорожская области — на 70%

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник корреспонденту Первого канала.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — заявил Пасечник.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С тех пор ведомство отчитывались о взятии под контроль ряда населенных пунктов. В апреле 2025 года операция по освобождению Курской области от ВСУ была завершена.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что ЛНР освобождена на 99%, а Донецкая Народная Республика, а также Херсонская, Запорожская области — свыше 70%.