ZN узнал возможного сменщика Ермака во главе офиса президента Украины

Офис президента Украины вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака может возглавить уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк, сообщили источники «Зеркала недели» (ZN) в офисе главы государства.

Как пишет издание, в офис президента Власюка привела Дарья Заривна, бывший внештатный советник Ермака (до июля 2025), с которой они вместе учились. По данным ZN, между Власюком и Ермаков сложились «тесные отношения», а в офисе президента некоторые называют его «собственностью» бывшего главы аппарата.

Власюк является внештатным сотрудником офиса президента Украины с 2020 года. С апреля 2022 года он занимает должность секретаря в Международной экспертной группе Ермака — Макфола (занимается вопросом санкций против России, Москва считает их незаконными). В 2024 году стал уполномоченным по санкционной политике. Также является первым заместителем руководителя и первым секретарем межведомственной группы Task Force UA (занимается поиском и изъятием активов попавших под санкции Киева лиц).

В 2012 году Власюк получил лицензию адвоката и начал работать по специальности. Сейчас является соучредителем, руководящим партнером и адвокатом юридической фирмы «єПраво», пишет ZN. До офиса президента Украины работал в структурах Нацполиции, в Минюсте, министерстве аграрной политики.

Андрей Ермак ушел в отставку в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. В день подачи заявления у него прошли обыски. Позднее детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что это не связано с «делом Миндича».

Украинский президент Владимир Зеленский вечером 30 декабря заявил, что определился с кандидатурой главы своего офиса, пообещав сообщить о кадровых изменениях в начале 2026 года.

До этого он говорил, что рассматривает на вакантную должность двух кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Зеленский отмечал, что проблема заключается в том, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».