Политика⁠,
0

ZN узнал возможного сменщика Ермака во главе офиса президента Украины

ZN: офис президента Украины может возглавить уполномоченный по санкциям Власюк
Главой офиса президента Украины вместо уволившегося Ермака может стать уполномоченный украинского лидера по санкционной политике Владислав Власюк, пишет ZN. По данным издания, у него «тесные отношения» с Ермаком

Офис президента Украины вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака может возглавить уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк, сообщили источники «Зеркала недели» (ZN) в офисе главы государства.

Как пишет издание, в офис президента Власюка привела Дарья Заривна, бывший внештатный советник Ермака (до июля 2025), с которой они вместе учились. По данным ZN, между Власюком и Ермаков сложились «тесные отношения», а в офисе президента некоторые называют его «собственностью» бывшего главы аппарата.

Власюк является внештатным сотрудником офиса президента Украины с 2020 года. С апреля 2022 года он занимает должность секретаря в Международной экспертной группе Ермака — Макфола (занимается вопросом санкций против России, Москва считает их незаконными). В 2024 году стал уполномоченным по санкционной политике. Также является первым заместителем руководителя и первым секретарем межведомственной группы Task Force UA (занимается поиском и изъятием активов попавших под санкции Киева лиц).

Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса
Политика
Владимир Зеленский

В 2012 году Власюк получил лицензию адвоката и начал работать по специальности. Сейчас является соучредителем, руководящим партнером и адвокатом юридической фирмы «єПраво», пишет ZN. До офиса президента Украины работал в структурах Нацполиции, в Минюсте, министерстве аграрной политики. 

Андрей Ермак ушел в отставку в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. В день подачи заявления у него прошли обыски. Позднее детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что это не связано с «делом Миндича».

Украинский президент Владимир Зеленский вечером 30 декабря заявил, что определился с кандидатурой главы своего офиса, пообещав сообщить о кадровых изменениях в начале 2026 года.

До этого он говорил, что рассматривает на вакантную должность двух кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Зеленский отмечал, что проблема заключается в том, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

