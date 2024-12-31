Зеленский уволил курировавшего военное направление заместителя Ермака

Зеленский уволил замглавы офиса президента Машовца. В России он объявлен в розыск. ФСБ называла его организатором попыток покушений на чиновников Крыма. Также уволены главы Киевской и Полтавской областных администраций

С поста заместителя офиса президента Украины уволен Роман Машовец, соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Офицер военной разведки Машовец до работы в офисе украинского президента служил в ВСУ — начал в морском подразделении, а позднее перешел в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны. В апреле 2020 года он занял пост замглавы офиса украинского президента, где курировал вопросы обороны и безопасности.

В мае МВД России объявило Машовца в уголовный розыск. Ведомство не уточняло, по какой статье. За год до этого ФСБ сообщила о предотвращении покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, главу регионального парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. Их организатором ведомство назвало Романа Машовца.

По данным службы, в ходе терактов должны были пострадать и объекты транспортной инфраструктуры полуострова. Всех членов «законспирированной агентурной группы ГУР» арестовали, у них изъяли оружие и взрывчатку.

Также на сайте украинского президента опубликованы указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций — Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Причины увольнений и кто будет исполнять обязанности глав администраций, не называются.

Кравченко возглавил Киевскую областную администрацию в апреле прошлого года, сменив Алексея Кулебу, который стал замглавы офиса президента Украины. В сентябре Кулеба стал вице-премьером по восстановлению — министром развития общин и территорий.

На новую должность Кравченко перешел с поста главы Бучанской окружной прокуратуры, который занимал с марта 2021 года. До этого Кравченко работал на разных должностях в военной прокуратуре Украины.

Пронин возглавил администрацию Полтавской области в октябре 2023-го. Как писала «Страна», до этого он был заместителем главы украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Кроме того, он работал на госслужбе, был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга.

По информации депутата Рады Ярослава Железняка, Кравченко планируют назначить председателем Государственной налоговой службы, а Пронина — председателем Государственной службы финансового мониторинга. Издание NV пишет, что Кравченко может возглавить офис генпрокурора Украины.