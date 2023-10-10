Зеленский сменил губернатора Полтавской области

Филипп Пронин (Фото: arma.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина председателем государственной администрации Полтавской области, следует из указа на сайте главы государства.

Ранее этот пост занимал Дмитрий Лунин. Он был освобожден от должности соответствующим указом президента. Лунин был назначен врио главы региона в декабре 2021 года, но работал в областной администрации с 2019 года. Причины кадровых перестановок президент не назвал.

По информации издания «Страна», Филипп Пронин ранее был заместителем главы украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Кроме того, он работал на госслужбе, был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга.

Накануне, 9 октября, Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ. Президент уволил занимавшего пост Игоря Танцюру и назначил на его место генерала Анатолия Баргилевича.

В сентябре Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Кириленко.

В августе украинский президент принял решение об увольнении всех областных военкомов страны из-за взяточничества. Управлять военкоматами должны люди, прошедшие через боевые действия, заявил тогда Зеленский.

