 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зеленский сменил губернатора Полтавской области

Указ президента Зеленского: губернатором Полтавской области стал Филипп Пронин
Филипп Пронин
Филипп Пронин (Фото: arma.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина председателем государственной администрации Полтавской области, следует из указа на сайте главы государства.

Ранее этот пост занимал Дмитрий Лунин. Он был освобожден от должности соответствующим указом президента. Лунин был назначен врио главы региона в декабре 2021 года, но работал в областной администрации с 2019 года. Причины кадровых перестановок президент не назвал.

По информации издания «Страна», Филипп Пронин ранее был заместителем главы украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Кроме того, он работал на госслужбе, был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга.

Накануне, 9 октября, Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ. Президент уволил занимавшего пост Игоря Танцюру и назначил на его место генерала Анатолия Баргилевича.

В сентябре Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Кириленко.

В августе украинский президент принял решение об увольнении всех областных военкомов страны из-за взяточничества. Управлять военкоматами должны люди, прошедшие через боевые действия, заявил тогда Зеленский.
 

Читайте на РБК Pro
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как платить сотрудникам высокие зарплаты и при этом не разориться
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Полтавская область Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ
Политика
Зеленский уволил главу Донецкой области
Политика
Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за взяточничества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 17:10
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:08
Израиль зафиксировал 15 ракетных ударов со стороны Ливана Политика, 19:47
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 19:41
Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека ООН Политика, 19:39
УЕФА заявил о зашедшем в тупик вопросе о допуске юниорских сборных России Спорт, 19:36
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
В Тульской области началось строительство производства компании «Газпром» Пресс-релиз, 19:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдума решила проверить «Роснано» из-за ущерба бюджету в ₽100 млрд Бизнес, 19:27
Ведущий разработчик ПО в России идет на IPO. Покупать ли акции «Астры» Pro, 19:21
В Болгарии задержали россиян по делу о контрабанде военной продукции Политика, 19:19
«Салават» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста» в КХЛ Спорт, 19:18
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08
Президент Мали поблагодарил Путина за помощь из России Политика, 19:07
Зеленский сменил губернатора Полтавской области Политика, 19:03