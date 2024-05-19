МВД объявило в розыск замглавы офиса украинского президента

МВД России объявило в розыск по уголовной статье замглавы офиса украинского президента, офицера военной разведки Романа Машовца. Его карточка появилась в базе розыска ведомства. Министерство не уточнило, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Машовец занял пост замглавы офиса украинского президента в апреле 2020 года. Ранее он служил в Вооруженных Силах Украины — начал в морском подразделении, а позднее перешел в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны.

В начале мая 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушений на главу Крыма Аксенова, главу регионального парламента Константинова и мэра Ялты Павленко. Их организатором ведомство назвало Романа Машовца. В ходе терактов должны были пострадать и объекты транспортной инфраструктуры полуострова, добавили в службе. Всех членов «законспирированной агентурной группы ГУР» арестовали, у них изъяли оружие и взрывчатку.

За последние месяцы МВД России объявляло в розыск нескольких представителей власти Украины. Так, в розыске числятся начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который заочно арестован в России. В начале мая в базу розыска попал и действующий президент Украины Владимир Зеленский.