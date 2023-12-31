Небензя заявил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы

Небензя: чем больше России будут создавать угрозы, тем жестче будет ответ

Чем больше угрожают России, тем жестче она будет отвечать, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Он отметил, что одной из задач военной операции на Украине является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе с теми, что вошли в состав государства после начала операции — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Чем больше нам их будут создавать, тем жестче будем действовать мы», — подчеркнул Небензя.

По словам представителя России при ООН, западные страны являются соучастниками совершаемых «киевской шайкой» преступлений.

Помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил на заседании, что удары по гражданскому населению и инфраструктурным объектам являются ярким напоминанием об опасности дальнейшей эскалации на Украине. По его словам, атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право и они должны быть прекращены.

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Москва настаивала на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву, однако глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Чехия не будет участвовать в заседании. По его словам, представитель страны «с удовольствием придет», когда Россия захочет обсудить вывод своих войск с территории Украины.

Город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. Российское Минобороны сообщило, что украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

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По данным на 1:00, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, среди них трое — дети.