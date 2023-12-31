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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы

Небензя: чем больше России будут создавать угрозы, тем жестче будет ответ
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Военная операция на Украине

Чем больше угрожают России, тем жестче она будет отвечать, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Он отметил, что одной из задач военной операции на Украине является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе с теми, что вошли в состав государства после начала операции — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Чем больше нам их будут создавать, тем жестче будем действовать мы», — подчеркнул Небензя.

По словам представителя России при ООН, западные страны являются соучастниками совершаемых «киевской шайкой» преступлений.

Помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил на заседании, что удары по гражданскому населению и инфраструктурным объектам являются ярким напоминанием об опасности дальнейшей эскалации на Украине. По его словам, атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право и они должны быть прекращены.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Москва настаивала на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву, однако глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Чехия не будет участвовать в заседании. По его словам, представитель страны «с удовольствием придет», когда Россия захочет обсудить вывод своих войск с территории Украины.

Город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. Российское Минобороны сообщило, что украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

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По данным на 1:00, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, среди них трое — дети.

Теги
Василий Небензя Белгород обстрел Совет безопасности ООН Украина
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