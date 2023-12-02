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КНДР пообещала считать вмешательство в работу спутников объявлением войны

КНДР пообещала считать вмешательство в работу ее спутников объявлением войны
Северная Корея 22 ноября запустила спутник-разведчик, он уже сделал фото Белого дома и Пентагона. США осудили пуск. КНДР пообещала расценить вмешательство в работу объекта как объявление войны и ответить на это
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея будет расценивать как объявление войны вмешательство в работу ее спутников, сообщает Reuters со ссылкой на информацию Минобороны республики, которую распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В случае такого инцидента и при риске атак на стратегические объекты КНДР намерена мобилизовать свои средства военного сдерживания.

Пхеньян предупредил, что примет ответные меры в случае вмешательства Вашингтона в космическую деятельность республики и будет устранять американские спутники-шпионы.

«Если Соединенные Штаты попытаются вмешаться в права суверенного государства, используя в качестве оружия свои передовые технологии, мы воспользуемся нашими правами в соответствии с международными и внутренними законами, чтобы уменьшить и устранить жизнеспособность американских спутников разведки», — говорится в заявлении.

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Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты-носителя

Северная Корея запустила свой спутник-разведчик «Манригён-1» 22 ноября с помощью ракеты-носителя «Чхоллима-1». Он вышел на плановую орбиту. За запуском наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.
В сообщении ЦТАК было подчеркнуто, что запуск спутника повысит готовность страны к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов».

Примерно за день до пуска американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане. В ВМС Южной Кореи сообщили, что это показывает «полную решимость» обеих стран «реагировать на нарастающие ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи».

После запуска спутника Белый дом заявил, что «решительно осуждает» этот шаг как нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку при нем использовались технологии баллистических ракет, что запрещено документом.

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25-27 ноября «Манригён-1» сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз США, писало ЦТАК.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КНДР Северная Корея спутники
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