 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В ВСУ пообещали доработать законопроект о мобилизации

Спикер сухопутных войск ВСУ Фитьо: законопроект о мобилизации будет доработан
Сюжет
Военная операция на Украине
В Верховную раду ранее внесли законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации», предполагающий запрет на осуществление банковских и иных операций для уклонистов. ВСУ после критики пообещали доработать проект
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Законопроект о мобилизации будет доработан, сейчас мобилизационные действия идут по принятому плану, заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает «Страна.ua».

«На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Мобилизация осуществляется планово», — сказал Фитьо.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что Минобороны Украины согласилось внести изменения в законопроект, чтобы он не нарушал Конституцию. Речь идет о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте по отношению к лицам, уклоняющимся от мобилизации. В частности, это запрет на операции с недвижимостью, управление транспортом и денежные транзакции.

«Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой», — пояснил Лубинец.

Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. В декабре 2023 года он сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. человек.

В том же месяце Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного дополнительно призвать 500 тыс. человек. Он сказал, что пока нет ясности, как демобилизовать тех, кто уже служит, поэтому он ждет от военных предложений по этому поводу и пока не поддерживает новый призыв. Новая мобилизация, по оценке украинского лидера, обойдется бюджету в 500 млрд грн (почти $121 млн).

В конце декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Военнообязанных и резервистов, уклонившихся от службы, внесут в единый реестр должников, запретят проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, а также приостановят выплату льгот и выдачу услуг от государства.

Законопроект также предполагает снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации, и исключает категорию ограниченной годности к военной службе.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины небезграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мобилизация Военная операция на Украине ВСУ законопроект
Материалы по теме
Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек
Политика
Депутат Рады назвал законопроект о мобилизации на Украине античеловечным
Политика
Тимошенко отказалась голосовать за закон об изменениях в мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
По первому участку обхода Твери по трассе «Нева» открыли движение Общество, 15:55
Гладков сообщил о раненном при атаке дрона жителе Мокрой Орловки Политика, 15:41
Голодный континент: чем торговать в Африке Pro, 15:39
Дом как выражение успеха: что вдохновляет создателей новых столичных ЖК Недвижимость, 15:30
Вратарь сборной России занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов Спорт, 15:24
Нейросеть назвала мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на жилье Недвижимость, 15:21
В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке Общество, 15:21
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских самолетах Су-25 Политика, 15:16
В пяти регионах опровергли запрет на брюки для школьниц Общество, 15:14
Курс евро на Московской бирже упал ниже ₽100 Инвестиции, 15:10
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погоды для всех видов машин. Видео Общество, 15:10
ЦБ объявил объем продаж валюты на 2024 год без учета бюджетного правила Финансы, 15:07
20 лет спустя: как трансформировался сетевой бизнес в России Отрасли, 15:04
Господдержка и развитие инфраструктуры: будущее электрокаров в России Тренды, 15:02