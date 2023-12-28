В ВСУ пообещали доработать законопроект о мобилизации

В Верховную раду ранее внесли законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации», предполагающий запрет на осуществление банковских и иных операций для уклонистов. ВСУ после критики пообещали доработать проект

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Законопроект о мобилизации будет доработан, сейчас мобилизационные действия идут по принятому плану, заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает «Страна.ua».

«На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Мобилизация осуществляется планово», — сказал Фитьо.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что Минобороны Украины согласилось внести изменения в законопроект, чтобы он не нарушал Конституцию. Речь идет о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте по отношению к лицам, уклоняющимся от мобилизации. В частности, это запрет на операции с недвижимостью, управление транспортом и денежные транзакции.

«Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой», — пояснил Лубинец.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. В декабре 2023 года он сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. человек.



В том же месяце Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного дополнительно призвать 500 тыс. человек. Он сказал, что пока нет ясности, как демобилизовать тех, кто уже служит, поэтому он ждет от военных предложений по этому поводу и пока не поддерживает новый призыв. Новая мобилизация, по оценке украинского лидера, обойдется бюджету в 500 млрд грн (почти $121 млн).

В конце декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Военнообязанных и резервистов, уклонившихся от службы, внесут в единый реестр должников, запретят проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, а также приостановят выплату льгот и выдачу услуг от государства.



Законопроект также предполагает снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации, и исключает категорию ограниченной годности к военной службе.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины небезграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.