Главнокомандующий ВСУ сравнил Суровикина с полководцем Петра I

Сергей Суровикин (Фото: Минобороны РФ)

Командующий российскими войсками в зоне спецоперации, генерал Сергей Суровикин похож на полководца времен императора Петра I. Об этом в интервью Economist заявил командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Со всем уважением к господину Суровикину, когда ты смотришь на него, то вспоминаешь рядового петровского командира времен Петра Великого, как мы бы его назвали, держиморду. Когда ты смотришь на него, то понимаешь: либо ты выполняешь задачу, либо тебе конец», — сказал Залужный.

Он отметил, что такой подход в украинской армии не работает. Залужный добавил, что это стало очевидно, когда молодые лейтенанты начали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет.

Генерала Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. С 2013 года по октябрь 2017 года он был командующим войсками Восточного военного округа, с 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. В июне 2022 года Минобороны упоминало его как командующего Южной группировкой войск, действующей в районе операции на Украине.