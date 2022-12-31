Умер Бенедикт XVI

Ему было 95 лет. Бенедикта XVI избрали 265-м папой римским в 2005 году, он покинул святой престол в феврале 2013 года

Папа римский Бенедикт XVI (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Умер папа римский на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер). Бывший понтифик скончался утром 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане — своей резиденции, сообщил директор пресс-службы святейшего престола Маттео Бруни.

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«С утра понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного папы будет находиться в соборе Святого Петра в Ватикане для приветствия верующих», — говорится в сообщении.

Бенедикт XVI был 265-м папой римским с 2005 года, он покинул святой престол в феврале 2013 года.

28 декабря состояние 95-летнего Бенедикта XVI ухудшилось «в связи с преклонным возрастом». Действующий папа Франциск призвал верующих молиться о «тяжелобольном папе на покое», после чего посетил своего предшественника. На следующий день Бруни сообщил, что бывший папа находится «в ясном сознании и бодрствует», хотя его состояние остается тяжелым. «Ситуация на данный момент стабильная», — рассказал он.

Йозеф Ратцингер родился в Германии, в Баварии, 16 апреля 1927 года. Папский престол он занял в 2005-м, взяв имя Бенедикта XVI. А в 2013 году ушел на покой, заявив, что ему не хватает здоровья для этой работы. Позже в интервью Reuters бывший понтифик признался: «Бог сказал, чтобы я поступил именно так».

Бенедикт XVI в 2013 году стал первым за 600 лет папой, добровольно оставившим престол и принявшим титул почетного папы. С момента отставки он жил в Ватикане. В последние годы сообщалось, что здоровье Бенедикта XVI слабеет и он посвящает свою жизнь молитве и медитации.