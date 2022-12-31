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Первый за 600 лет папа, оставивший престол. Что известно о Бенедикте XVI

На 96-м году жизни умер папа римский на покое Бенедикт XVI. Он скончался в своей резиденции Mater Ecclesiae в Ватикане. Бенедикт XVI был 265-м папой римским. Святой престол Йозеф Ратцингер занял в 2005 году, взяв имя Бенедикта XVI, а в 2013-м ушел на покой. Бенедикт XVI стал первым за 600 лет папой, добровольно оставившим престол
Фото:KNA-Bild / Reuters
Фото: KNA-Bild / Reuters
Семья Ратцингеров в 1938 году, справа налево: отец Йозеф, сестра Мария, мать Мария и братья Георг и Йозеф
Фото:KNA-Bild / Reuters
Фото: KNA-Bild / Reuters
Фото:KNA-Bild / Reuters
Фото: KNA-Bild / Reuters
Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press
Назначен папой Павлом VI архиепископом Мюнхена
Фото:KNA-Bild / Reuters
Фото: KNA-Bild / Reuters
Кардинал Йозеф Ратцингер во время празднования 1250-летия паломничества Бонифация, июнь 1994 года
Фото:Imago / ТАСС
Фото: Imago / ТАСС
Папа Бенедикт XVI объявляет о своей отставке
Фото:Bundesregierung / Bergmann / Reuters
Фото: Bundesregierung / Bergmann / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель на аудиенции у папы Бенедикта XVI в 2006 году

Фото:Ray Stubblebine / Reuters
Фото: Ray Stubblebine / Reuters

В 2008 году Бенедикт XVI выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН

Фото:Max Rossi / Reuters
Фото: Max Rossi / Reuters

Бенедикт XVI машет верующим после прибытия на площадь Святого Петра, чтобы провести свою последнюю общую аудиенцию в Ватикане

Фото:Sven Hoppe / Reuters
Фото: Sven Hoppe / Reuters
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