Первый за 600 лет папа, оставивший престол. Что известно о Бенедикте XVI

На 96-м году жизни умер папа римский на покое Бенедикт XVI. Он скончался в своей резиденции Mater Ecclesiae в Ватикане. Бенедикт XVI был 265-м папой римским. Святой престол Йозеф Ратцингер занял в 2005 году, взяв имя Бенедикта XVI, а в 2013-м ушел на покой. Бенедикт XVI стал первым за 600 лет папой, добровольно оставившим престол