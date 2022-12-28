Состояние здоровья бывшего папы римского Бенедикта резко ухудшилось

Бенедикт XVI взошел на папский престол в 2005 году, однако в 2013 году покинул пост, заявив о нехватке сил для управления церковью. С тех пор он в титуле почетного папы живет в Ватикане

Папа римский Бенедикт XVI (слева) (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Почетный папа римский Бенедикт XVI тяжело болен, его состояние ухудшилось, сообщил папа Франциск во время общей аудиенции в Ватикане в среду утром. Глава Католической церкви попросил верующих молиться за пребывающего в отставке понтифика.

«Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за почетного папу Бенедикта. Он очень болен. Давайте попросим Господа утешить его и поддержать его в любви к Церкви до самого конца», — сказал Франциск, не уточнив, в каком состоянии находится Бенедикт.

Обращение папы стало незапланированным, он выступил с ним в конце аудиенции.

Пресс-служба Ватикана подтвердила, что состояние 95-летнего Бенедикта внезапно ухудшилось в последние часы «из-за его преклонного возраста». Бенедикт XVI в 2013 году стал первым за 600 лет понтификом, добровольно ушедшим в отставку и принявшим титул почетного папы. С момента отставки он проживает в Ватикане. Франциск после общей аудиенции навестил его.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил журналистам, что Бенедикт находится под постоянным наблюдением медиков, и его состояние «под контролем», несмотря не недавнее ухудшение.

Германский кардинал Йозеф Ратцингер занял папский престол в 2005 году, взяв имя Бенедикта XVI. В 2013 году он отказался от поста, заявив, что ему не хватает сил и здоровья для работы главы Католической церкви. Позже в интервью агентству Reuters Бенедикт признался, что ушел в отставку «по указанию свыше». «Бог сказал, чтобы я поступил именно так», — заявил он.

В последние годы сообщалось, что Бенедикт слабеет все больше и больше, и посвящает свою жизнь молитве и медитации.

18 декабря стало известно, что Франциск заранее подписал отречение от престола на случай болезни, если она не позволит ему исполнять обязанности. По словам папы, соответствующее письмо он передал госсекретарю Ватикана. 17 декабря Франциску исполнилось 86 лет.