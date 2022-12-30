В Ватикане назвали стабильным состояние бывшего папы римского Бенедикта

Папа римский Бенедикт XVI (Фото: Stefano Spaziani / Global Look Press)

Состояние почетного папы римского Бенедикта XVI стабилизировалось. Об этом сообщил представитель Святого престола Маттео Бруни, передает Vatican News.

Бруни добавил, что накануне вечером 95-летний Бенедикт XVI хорошо отдохнул, а днем в тот же день участвовал в служении мессы в своей комнате. В 17:30 по местному времени (19:30 мск) в базилике святого Иоанна в Латеране будут молиться о здоровье бывшего папы.

28 декабря нынешний папа римский Франциск сообщил, что Бенедикт XVI тяжело болен и его состояние ухудшилось. «Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за почетного папу Бенедикта. Он очень болен. Давайте попросим Господа утешить его и поддержать его в любви к Церкви до самого конца», — сказал понтифик. Его обращение стало незапланированным, он выступил с ним в конце общей аудиенции в Ватикане.

Германский кардинал Йозеф Ратцингер занял папский престол в 2005 году, взяв имя Бенедикта XVI. В 2013 году он отказался от поста, заявив, что ему не хватает здоровья для работы главы Католической церкви. В последние годы сообщалось, что здоровье бывшего папы слабеет и он посвящает свою жизнь молитве и медитации.