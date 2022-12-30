В Ватикане назвали стабильным состояние бывшего папы римского Бенедикта
Состояние почетного папы римского Бенедикта XVI стабилизировалось. Об этом сообщил представитель Святого престола Маттео Бруни, передает Vatican News.
Бруни добавил, что накануне вечером 95-летний Бенедикт XVI хорошо отдохнул, а днем в тот же день участвовал в служении мессы в своей комнате. В 17:30 по местному времени (19:30 мск) в базилике святого Иоанна в Латеране будут молиться о здоровье бывшего папы.
28 декабря нынешний папа римский Франциск сообщил, что Бенедикт XVI тяжело болен и его состояние ухудшилось. «Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за почетного папу Бенедикта. Он очень болен. Давайте попросим Господа утешить его и поддержать его в любви к Церкви до самого конца», — сказал понтифик. Его обращение стало незапланированным, он выступил с ним в конце общей аудиенции в Ватикане.
Германский кардинал Йозеф Ратцингер занял папский престол в 2005 году, взяв имя Бенедикта XVI. В 2013 году он отказался от поста, заявив, что ему не хватает здоровья для работы главы Католической церкви. В последние годы сообщалось, что здоровье бывшего папы слабеет и он посвящает свою жизнь молитве и медитации.