Папа римский рассказал о подписанном заранее отречении

Папа римский Франциск, которому исполнилось 86 лет, готов уйти в отставку в случае болезни, если это помешает ему исполнять свои обязанности

Папа Римский Франциск (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Папа римский Франциск заранее подписал отречение на случай своей болезни, которая не позволит ему исполнять обязанности. Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

По словам папы, соответствующее письмо он передал Тарцисию Бертоне, который занимал должность госсекретаря Ватикана в 2006–2013 годах.

17 декабря Франциску исполнилось 86 лет.

Предыдущий папа римский Бенедикт XVI покинул святой престол в феврале 2013 года. Свое отречение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим сил для служения. До этого папа отрекался от престола в XV веке.

Позже в интервью агентству Reuters Бенедикт признался, что ушел в отставку «по указанию свыше». «Бог сказал, чтобы я поступил именно так», — заявил он.

В июле прошлого года действующему папе римскому Франциску сделали операцию на толстой кишке. Как заявила пресс-служба Ватикана, он хорошо перенес хирургическое вмешательство. Операция была плановой и связана с дивертикулярной болезнью кишечника.