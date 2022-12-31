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FT узнала, что из-за энергокризиса финны стали реже ходить в сауны

FT: жители Финляндии резко сократили походы в сауны из-за энергокризиса
Власти Хельсинки сообщили газете, что потребление электроэнергии в городе в ноябре было на 9% ниже, чем в предыдущем году, и, если ситуация «ухудшится, может случиться так, что все сауны будут отключены»
Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС
Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС

В Финляндии существует предновогодняя традиция походов в сауну всей семьей, однако из-за энергокризиса в этом году немногие финны смогли насладиться детоксикацией, пишет Financial Times.

Как сообщил газете заммэра Хельсинки Анни Синнемяки, несмотря на то, что многие сауны больше не отапливаются газом, «электричество сейчас стоит намного дороже». «У некоторых людей должен был быть поход в сауну в канун Рождества, но они не станут использовать его», — отметил он.

FT отмечает, что из-за энергокризиса рождественские огни в финской столице включаются только на ограниченное время, а температура в муниципальных зданиях уменьшена до 20 градусов — минимального порога температуры для общественных мест.

Кроме этого, власти страны разрешили не отогревать футбольные поля, а катки использовать только при похолодании. В общественных бассейнах сауны либо полностью отключены, либо используются ограниченно, отмечает газета.

По словам Синнемяки, потребление электроэнергии в ноябре было на 9% ниже, чем в предыдущем году, и, если ситуация «ухудшится, может случиться так, что все сауны будут отключены».

«Газпром» в мае прекратил поставки газа в Финляндию, после того как ее власти отказались платить за топливо в рублях. Тем не менее уже в июне глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что не смотря на отказ от трубопроводного газа из России, Финляндия продолжает закупать сжиженный природный с завода «Криогаз-Высоцк».

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В сентябре директор финской Gasum Ольга Вяйсянен сказала, что компания вынуждена продолжать импорт российского СПГ. Как поясняла газета Helsingin Sanomat, у Gasum есть долгосрочный контракт «бери или плати» на поставку СПГ с «Газпром экспортом». Объемы закупок компания не раскрывает.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия энергокризис баня санкции
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