Ермак заявил, что россияне «должны молить о прощении»у украинцев

Ермак считает, что ответственность за начало конфликта на Украине несут все россияне, однако не все украинцы будут готовы их простить

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Все граждане России виноваты в том, что сегодня происходит на Украине, и им необходимо «вымаливать прощение» у простых украинцев. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, у одних россиян «на руках кровь», а другие «своим молчанием или поддержкой в предыдущие годы дали возможность, чтобы это происходило».

«Но виноваты все, ответственны. Я считаю, что ответственность несут все жители России, все граждане России, они все ответственны. Как можно сегодня спокойно праздновать Новый год, как можно делать вид, что ничего не происходит, когда в соседней стране убивают людей? <...> Они еще не начинали даже думать, как сегодня, завтра, через несколько лет вымолить прощение. Но есть люди, у которых прощения они никогда не получат», — сказал Ермак.

О том, что ответственность за начало конфликта лежит на россиянах, ранее также заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Переговорщики Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности возобновить переговоры с Украиной, указывая, что диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи. В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал на готовность России к «конструктивным мирным переговорам».