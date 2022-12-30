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Полянский заявил, что уничтожение Украины не является целью спецоперации

Первый зампостпреда при ООН Полянский: уничтожение Украины не является целью спецоперации

Целью российской военной операции на Украине не является уничтожение соседней страны и ее государственности или русификация, так пытаются представить позицию Москвы «западные оппоненты», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе трансляции в своем телеграм-канале.

Отвечая на вопрос о том, каким будет будущее Украины, он сказал, что это будет зависеть от ее народа. «Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась», — считает Полянский (цитата по ТАСС).

Дипломат также отверг мнение о том, что целью военной операции являются русификация Украины и борьба с украинским языком. По словам дипломата, Украина «должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза».

Кроме военной угрозы Полянский включает в это понятие и угрозу, исходящую от нарушения прав россиян и тех, кто говорит на русском языке. «Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться», — добавил он.

Объявляя о начале военной операции на Украине, президент России Владимир Путин говорил, что ее целями являются демилитаризация и «денацификация» страны, а также защита жителей от «геноцида». В то же время он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий.

В апреле глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Москва не собирается менять режим на Украине. «Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — заявил министр в интервью India Daily.

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Полянский заявил, что уничтожение Украины не является целью спецоперации
Полянский заявил, что уничтожение Украины не является целью спецоперации

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Дмитрий Полянский ООН
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