Песков допустил обсуждение поставок газа Путиным и Лукашенко 31 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут созвониться до Нового года, чтобы обсудить вопросы, связанные с поставками российского газа. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает ТАСС.

По словам Пескова, в том, что касается вопросов энергетики, «есть некоторый цейтнот» из-за нерешенных вопросов. «Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года», — сказал Песков.

В середине декабря поставки газа обсуждали премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

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