Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Документ был опубликован 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года и предусматривает совместные действия в ответ на санкции, а также развитие сотрудничества в военно-технической и гуманитарной сферах.

Согласно договору, стороны выступают против односторонних ограничительных мер, которые, как указано в тексте документа, противоречат Уставу ООН и международному праву. Россия и Венесуэла намерены «бороться с фальсификацией истории, героизацией нацизма и другими преступлениями».

Отдельное внимание уделено взаимодействию в области контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения. Москва и Каракас также планируют укреплять сотрудничество в энергетическом секторе и создать независимую финансовую инфраструктуру. Кроме того, документ предусматривает развитие связей между спортивными федерациями двух стран и расширение культурно-гуманитарного обмена.

14 октября посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге рассказал о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере, передал корреспондент РБК.

По словам посла, Россия поставляет в Венесуэлу продукты для переработки нефти. «Уже довольно давно в Венесуэле действуют пять совместных с Россией предприятий. Речь идет об активном сотрудничестве в области добычи и сбыта нефти», — отметил дипломат.