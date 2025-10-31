Песков предложил обращаться к официальным данным о беседе Лаврова и Рубио

Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

По вопросу телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио следует полагаться на официальные формулировки, а не сообщения газет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... (в телефоном разговоре. — РБК) Лаврова и Рубио, и Госдепартамента в этом телефонном разговоре. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Источники Financial Times ранее сообщили, что разговор между Лавровым и Рубио был «напряженным». Собеседники газеты также рассказали, что в США были поражены «непримиримостью» и «бескомпромиссными» заявлениями главы российского МИДа во время краткой встречи с госсекретарем на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Именно из-за этого, по данным FT, Вашингтон принял решение отложить саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, о котором те договорились во время телефонного разговора в середине октября. Источник Reuters говорил о нежелании американцев проводить встречу в случае, если Москва не пойдет на уступки.

Сам Трамп, комментируя решение по встрече, сказал, что «не хотелось бы терять время впустую». Путин заявлял, что саммит был предложен американской стороны и отмечал, что подойти к встрече без подготовки, «легко», было бы ошибкой, так как она бы не принесла ожидаемых результатов.