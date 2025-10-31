 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Песков предложил обращаться к официальным данным о беседе Лаврова и Рубио

Сюжет
Переговоры России и США
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

По вопросу телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио следует полагаться на официальные формулировки, а не сообщения газет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... (в телефоном разговоре. — РБК) Лаврова и Рубио, и Госдепартамента в этом телефонном разговоре. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Источники Financial Times ранее сообщили, что разговор между Лавровым и Рубио был «напряженным». Собеседники газеты также рассказали, что в США были поражены «непримиримостью» и «бескомпромиссными» заявлениями главы российского МИДа во время краткой встречи с госсекретарем на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Именно из-за этого, по данным FT, Вашингтон принял решение отложить саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, о котором те договорились во время телефонного разговора в середине октября. Источник Reuters говорил о нежелании американцев проводить встречу в случае, если Москва не пойдет на уступки.

Сам Трамп, комментируя решение по встрече, сказал, что «не хотелось бы терять время впустую». Путин заявлял, что саммит был предложен американской стороны и отмечал, что подойти к встрече без подготовки, «легко», было бы ошибкой, так как она бы не принесла ожидаемых результатов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Персоны
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге Спорт, 14:44
Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть» Политика, 14:43
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Почему октябрь 2025 года стал для биткоина самым успешным и провальным Крипто, 14:35
Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ Политика, 14:35
Чем известен коуч из Куеды Аяз Шабутдинов, получивший семь лет колонии 14:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Онлайн-обучение уходит в прошлое: что изменится для врачей с 2026 года Компании, 14:30
Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух Политика, 14:29
«То, чего ни у кого нет»: каково работать в «китайской Кремниевой долине»Подписка на РБК, 14:25
РПЛ согласовала новый телеконтракт с «Матч ТВ» на четыре года Спорт, 14:19
В мэрии оценили конкуренцию на торгах на нежилую недвижимость в Москве Недвижимость, 14:17
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице Политика, 14:16
Крупный майнер назвал себестоимость добычи одного биткоина Крипто, 14:14