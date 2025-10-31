Трамп призвал республиканцев к «ядерному варианту» для окончания шатдауна
Республиканцы в конгрессе США должны использовать «ядерный вариант» для преодоления препятствий к прекращению продолжающегося шатдауна, заявил президент Дональд Трамп.
Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом. Текущий шатдаун продолжается с 1 октября. Трамп установил новый рекорд по продолжительности шатдаунов за два своих президентских срока (предыдущий максимум принадлежал Джимми Картеру — 56).
Американский лидер призвал своих однопартийцев разыграть «козырную карту» (Trump Card). «Настало время республиканцам разыграть свою «козырную карту» и пойти на так называемый ядерный вариант — избавиться от обструкции — и избавиться от нее немедленно!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
Обструкция (filibuster) — это уникальное правило сената (верхней палаты конгресса), согласно которому большинство законов должно быть одобрено 60 из 100 членов палаты. Хотя республиканцы обладают большинством в сенате (53), у них нет 60 голосов, поэтому, если голосование проходит по партийному принципу, закон в сенате не проходит.
Как пишет Independent, республиканцы могут устранить обструкцию, используя свое большинство. Однако, напоминает CNN, многие ведущие конгрессмены-республиканцы неоднократно выступали против такого шага, поскольку потом это может сыграть на руку демократам, если они получат большинство в сенате.
В частности, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн ранее в октябре исключал возможность изменения этого правила для преодоления шатдауна, назвав обструкцию «чем-то, что стало оплотом против многих действительно плохих вещей, происходящих со страной». Тогда же он заявил, что Белый дом не оказывает давления в этом вопросе.
К настоящему времени сенат 12 раз не смог утвердить бюджет. Одной из причин является требование демократов увеличить расходы на здравоохранение.
Из-за продолжающегося шатдауна с задержками в выплате зарплат столкнулись как гражданские служащие (например, авиадиспетчеры), так и военные. Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка