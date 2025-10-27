 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

CNN предупредил о годах задержки ядерных разработок из-за шатдауна в США

CNN: США могут потерять годы в сроках ядерных разработок из-за шатдауна
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Национальное управление по ядерной безопасности отправило в отпуск 1,4 тыс. сотрудников. Но задержать работу может не только отсутствие персонала, но и нужда каждый раз безопасно останавливать производство с ядерными материалами
Фото: Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

США могут потерять годы в сроках разработки ядерных вооружений из-за продолжающегося шатдауна (приостановки работы правительства), сообщили источники телеканала CNN.

Собеседники уточнили, что из-за шатдауна большая часть сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) США — 1400 человек — была отправлена в неоплачиваемые отпуска. Это первый случай, когда агентству пришлось отправлять своих служащих в неоплачиваемый отпуск в период приостановки работы.

До того как у федерального агентства, которое занимается созданием ядерного оружия и обеспечением безопасности ядерного арсенала страны, закончилось финансирование, его должностные лица обратились в административно-бюджетное управление Белого дома со срочным запросом. Они просили разрешения на использование средств, выделенных в рамках ранее принятых законопроектов о расходах, для выплаты зарплат. Таким образом, агентству не пришлось отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, пояснили CNN три источника, знакомые с ситуацией.

Эту просьбу, по их словам, отклонили, хотя ранее по такой же схеме финансировалась оплата труда американских военнослужащих, сотрудников таможенной и пограничной служб, агентов Береговой охраны США и других служащих федеральных правоохранительных органов.

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия
Политика
Фото:U.S. Indo-Pacific Command / Flickr

Источник CNN в NNSA пояснил, что штатные сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, в основном курируют разработку оружия. Другие инсайдеры, с которыми поговорил канал, пояснили, что были ошеломлены новостями, поскольку ведомство уже много десятилетий не было загружено так, как сейчас.

Собеседники в NNSA выразили опасения, что ситуация может привести к закрытию агентства. В свою очередь, это способно подорвать достижение целей по производству ядерного оружия, поставленных администрацией, полагают они.

Источники утверждают, что даже кратковременное прекращение производства может сдвинуть сроки создания оружия на месяцы, а возможно, и на годы, поскольку безопасная остановка работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, — сложный процесс, который занимает до недели.

CNN отмечает, что NNSA в феврале уже пришлось столкнуться с чередой внезапных увольнений. За этим последовал повторный наем сотен работников в феврале, после чего в том же году прием новых сотрудников был временно остановлен.

Шатдаун — блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.

Текущий шатдаун продолжается с 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение. Он стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании госорганов в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

В четверг, 23 октября, сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна. С задержками в выплате зарплат столкнулись как гражданские служащие (например, авиадиспетчеры), так и военные.

В условиях шатдауна продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

