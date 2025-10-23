Минтранс США отказался гарантировать стабильность рейсов из-за шатдауна
Минтранс США не может гарантировать стабильность авиаперевозок из-за приостановки работы правительства (шатдауна), заявил глава ведомства Шон Даффи. Его слова приводит Axios.
«Я не могу гарантировать вам, что ваш рейс прибудет вовремя. <...> Я не могу гарантировать вам, что ваш рейс не будет отменен», — сказал он на совместном брифинге со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и законодателями-республиканцами.
По словам министра, все будет зависеть от того, будут ли авиадиспетчеры ежедневно выходить на работу. 28 октября они впервые не получат заработную плату после того, как в начале месяца в стране наступил шатдаун. Зарплаты авиадиспетчеров за сентябрь также были урезаны.
22 октября Дональд Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов за оба президентских срока. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск), он продолжается уже 22-ые сутки. Во время его первого срока правительство приостанавливало свою работу в общей сложности на 36 суток. Таким образом, в сумме длительность всех шатдаунов при республиканце составила уже 57 суток (предыдущий рекорд — 56 — был установлен демократом, 39-м президентом США Джимми Картером).
В условиях шатдауна продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.
В начале октября Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации (FAA) сообщал, что нехватка сотрудников аэропортов на фоне шатдауна привела к задержке и отмене тысяч рейсов. Речь, в частности, идет об аэропортах Хьюстона, Нэшвилла, Далласа, Чикаго и Ньюарка. По данным агентства, около 13 тыс. авиадиспетчеров и около 5 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности не получают зарплату.
По информации CNN, ряд аэропортов отказался транслировать пассажирам видеообращение главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, в котором она возложила на демократов ответственность за остановку работы правительства.
