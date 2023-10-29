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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму водопроводу

Израиль открыл второй водопровод в сектор Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль дал воду в Газу по второму из трех водопроводов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на координатора правительственной деятельности на территории сектора (COGAT).

Теперь в регион ежедневно будет поступать около 28,5 млн л воды — чуть больше половины от 49 млн л в день, которые Израиль поставлял до начала войны.

Представитель COGAT добавил, что сейчас в Газе достаточно воды и продовольствия для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей региона.

Израиль устроил полную блокаду сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС, перекрыв электричество, воду и поставки топлива. ООН подчеркнула, что это решение противоречит международному гуманитарному праву, поскольку ставит под угрозу жизни мирных граждан.

Подача воды в регион была перекрыта с 9 по 15 октября — ее частично возобновили в южную часть Газы после давления со стороны Вашингтона. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что американские власти уверены: палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам.

Теги
Израиль сектор Газа водоснабжение
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