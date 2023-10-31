Силовики предупредили о проведении в Москве учений с бронетехникой
Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, сообщили РБК в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства.
Основные этапы учений пройдут у зданий администрации президента, правительства и парламента. Во время учений возможно использование бронетехники, однако введение каких-либо ограничений для граждан при этом не планируется.
«Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии», — говорится в сообщении.
В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения с 25 по 27 октября. Отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.
Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда, там заметили бронетранспортеры.
В 2021 году учения проходили 9–11 ноября, в 2019-м — в конце месяца. В 2020 году во время пандемии проведение учений не анонсировалось.