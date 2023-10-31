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Политика ,  
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Силовики предупредили о проведении в Москве учений с бронетехникой

ФСО: в Москве с 1 по 3 ноября пройдут учения с бронетехникой
Учения ФСО проводятся осенью ежегодно. Перемещение граждан на время учений у зданий в центре Москвы ограничивать не планируется
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, сообщили РБК в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства.

Основные этапы учений пройдут у зданий администрации президента, правительства и парламента. Во время учений возможно использование бронетехники, однако введение каких-либо ограничений для граждан при этом не планируется.

«Для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии», — говорится в сообщении.

В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения с 25 по 27 октября. Отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.

Военную технику во время учений в том числе подогнали к зданию Совфеда, там заметили бронетранспортеры.

В 2021 году учения проходили 9–11 ноября, в 2019-м — в конце месяца. В 2020 году во время пандемии проведение учений не анонсировалось.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Волкова Юлия Волкова
ФСО учения Кремль правительство бронетехника
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