В Подмосковье прошли учения с С-300 по отражению атак на «важные объекты»
В Московской области провели тренировку по отражению воздушных атак на «важные военные, промышленные и административные объекты», в ней участвовал личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) и задействовали батарею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Во время марша в район несения боевого дежурства батареи С-300 военнослужащие отразили атаку диверсионной группы условного противника на колонну техники. «Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — рассказали в ведомстве.
Затем комплексы были развернуты и приступили к дежурству. Зенитчики поразили цели, имитирующие летательные аппараты и баллистические ракеты, путем электронных пусков ракет, сообщили там,
Всего в тренировке участвовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Зенитная ракетная система С-300 предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, баллистических и крылатых ракет. Комплекс состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Есть несколько модификаций ЗРС, в том числе для сил ПВО сухопутных войск на линии фронта (C-300В, С-300ВМ или «Антей-2500», С-300В4) и для установки на боевых кораблях (С-300Ф, С-300ФМ).
Весной 2007 года российская армия получила ЗРК нового поколения — С-400 «Триумф», он предназначен для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и т.д. С лета того же года система несет боевое дежурство по охране Москвы.