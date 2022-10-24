В Госдуме, Совфеде и Белом доме пройдут учения ФСО

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На территории Дома правительства, зданий Совета Федерации, Государственной думы и комплекса администрации президента с 25 по 27 октября пройдут плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства, передает «РИА Новости».

«В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные в том числе с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Отмечается, что введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанное с проведением учений, не планируется.

После взрыва на Крымском мосту, в результате которого погибли четыре человека и обрушились два автомобильных пролета, президент Владимир Путин пообещал жесткий ответ на теракты на территории России. Москва считает, что взрыв был организован украинскими спецслужбами. По словам Путина, Киев «уже давно использует террористические методы», в том числе политические убийства.