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В центр Москвы приехала военная техника из-за учений ФСО у здания Совфеда

В центре Москвы появилась военная техника из-за учений ФСО у здания Совфеда

У комплекса зданий Совета Федерации проходят плановые учения Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает пресс-служба Совфеда.

«Сегодня, 26 октября, у комплекса зданий Совета Федерации на Большой Дмитровке проводятся плановые учения Федеральной службы охраны», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились видео с военной техникой в центре столицы. Сообщалось, что у здания Совфеда видели большое количество военных с оружием и боевые машины пехоты (БТР).

О том, что с 25 по 27 октября у ряда правительственных зданий пройдут тактико-специальные учения ФСО, служба предупредила за день до начала мероприятий. Кроме зданий Совфеда учения пройдут также на территории Дома правительства, зданий Государственной думы и комплекса администрации президента.

«В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные в том числе с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей», — говорилось в сообщении.

В учениях также примут участие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Отмечалось, что введение каких-либо связанных с проведением учений ограничений для перемещения граждан не планируется.

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