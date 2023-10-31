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Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев

Власти Турции: вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев
Собор Святой Софии был построен в VI веке и, до захвата Константинополя османами, был символом христианства на Востоке. Долгое время храм оставался музеем, однако в 2020 году власти Турции наделили его статусом мечети
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Вход в мечеть Айя-София (Святой Софии) в Стамбуле станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«Посещения иностранцев будут платными с 15 января. Богослужения и посещения будут бесплатными для граждан Турции», — заявил министр.

По его словам, решение турецких властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. В самой мечети будет повышено качество экскурсий и богослужений.

Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София) был построен в VI веке и долгое время был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В нем были сохранены и христианские, и мусульманские элементы убранства.

В июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, власти вернули храму статус мечети. После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса собора, Греция пригрозила стране санкциями. Официальный представитель правительства Стелиос Пецас назвал это решение «исторической ошибкой». «Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции», — сказал Пецас.

В Кремле тогда напомнили о том, что для многих туристов, включая россиян, собор имеет в том числе «духовную ценность». «Это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России <...> Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Патриарх Кирилл говорил, что возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле стало божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мечеть платный доступ Турция Стамбул
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