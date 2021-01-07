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Патриарх Кирилл назвал превращение Софии в мечеть наказанием Божьим

Большая мечеть Айя-София, Стамбул
Большая мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле стало божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия 1».

«Несомненно, все то, что произошло в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием», — сообщил он.

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Мечеть Айя-София, Стамбул

Патриарх указал, что Варфоломей «ввел раскольников в киевскую святыню», киевскую Софию и потому потерял константинопольскую Софию.

На Украине действуют три православные церкви, и только одна из них до 2018 года была канонической, то есть признанной другими поместными церквями, — это Украинская православная церковь (Московского патриархата). Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

В 2018 году Константинопольский патриархат установил каноническое общение с двумя другими украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Константинополь признал Украину своей канонической территорией, что стало первым шагом к созданию независимой церкви Украины.

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После этого РПЦ разорвала отношения с Константинополем и заявила, что патриарх Варфоломей поддерживает раскол на Украине, и потому сам является раскольником. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что Варфоломей совершил «страшное преступление», за которое будет держать ответ на земле и на небе.

По мнению патриарха Кирилла, пойти на это Константинопольский патриархат побудило давление извне. «Обладаю информацией, что патриарх Варфоломей находился под давлением могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав», — заявил Кирилл.

Собор Святой Софии, передачу которого мусульманам Патриарх считает божьим наказанием, был построен в VI веке и долгое время был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, власти Турции вернули ей статус мечети.

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