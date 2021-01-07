Патриарх Кирилл назвал превращение Софии в мечеть наказанием Божьим

Большая мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле стало божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия 1».

«Несомненно, все то, что произошло в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием», — сообщил он.

Патриарх указал, что Варфоломей «ввел раскольников в киевскую святыню», киевскую Софию и потому потерял константинопольскую Софию.

На Украине действуют три православные церкви, и только одна из них до 2018 года была канонической, то есть признанной другими поместными церквями, — это Украинская православная церковь (Московского патриархата). Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.