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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху заявил, что в Газе идет борьба «цивилизации с варварами»

Нетаньяху заявил, что цивилизованный мир должен бороться с варварами в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В колонке для WSJ премьер Израиля призвал цивилизованный мир сплотиться против варваров из «оси террора», которые хотят «возвестить мир страха и тьмы». По оценке минздрава Газы, с начала войны погибли более 8,3 тыс. человек
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

До недавнего времени многие верили, что обещанный прогресс в XXI веке позволит выйти за рамки «варварских ужасов прошлого», однако события на Ближнем Востоке показывают, что будущее цивилизованного мира находится под угрозой, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в колонке для The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, «ужасы», совершенные боевиками ХАМАС 7 октября, должны стать поворотным моментом для всего цивилизованного мира и сплотить его в противостоянии с «варварами». «Варвары готовы сражаться с нами, и их цель ясна: разрушить многообещающее будущее, уничтожить все, чем мы дорожим, и возвестить мир страха и тьмы», — отметил Нетаньяху.

Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, как сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети».

Премьер-министр добавил, что ХАМАС, развязав войну с Израилем, «совершил самую жестокую жестокость, которую израильский народ не видел со времен Холокоста».

Нетаньяху также выделил роль Ирана, который, по его словам, сформировал «ось террора», обучая и финансируя ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене и «других террористов» на Ближнем Востоке и за его пределами. «Борясь с ХАМАС и иранской осью террора, Израиль борется с врагами самой цивилизации», — подчеркнул политик.

Он отметил, пока международное сообщество обвиняет Израиль в бомбардировках мирного населения сектора Газы, ХАМАС продолжает использовать больницы в качестве своих командных пунктов, мечети — в качестве оружейных складов, а также продолжает воровать топливо и гуманитарную помощь с объектов ООН. «Израиль делает все, чтобы уберечь палестинское гражданское население от опасности, ХАМАС делает все, чтобы подвергнуть палестинское гражданское население опасности», — заявил Нетаньяху.

«Самым отвратительным» он назвал то, что ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников, в том числе 33 ребенка. Израильский премьер призвал «каждую цивилизованную нацию» поддержать Тель-Авив, исключив при этом перемирие с ХАМАС.

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«Я хочу прояснить позицию Израиля относительно прекращения огня. Точно так же, как США не согласились бы на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС после ужасающих атак 7 октября. Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет, — заключил он.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения вторглись в южные районы Израиля и начали похищать заложников. Тель-Авив в ответ объявил ХАМАС войну и мобилизовал свыше 300 тыс. резервистов.

Вечером 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниель Хагари тогда сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. Одновременно Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль решил пока воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит поэтапную операцию. В ходе нее разведывательные подразделения продвигаются вглубь территории, контролируемой группировкой и после обнаружения боевиков ХАМАС вступают в бой с ними, чтобы выявить уязвимости. Действия израильской армии соответствуют предложению, с которым, по данным издания, выступал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС Израиль сектор Газа варварство перемирие Биньямин Нетаньяху
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