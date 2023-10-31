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Палестино-израильский конфликт ,  
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ООН отказалась считать сопутствующим ущербом гибель детей и женщин в Газе

ООН: почти 70% погибших в секторе Газа — дети и женщины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе Газа с начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Порядка 70% всех погибших [в секторе Газа] — это женщины и дети», — сказал он. По словам Лаззарини, за три недели в анклаве погибли 3,2 тыс. детей.«Это не может быть сопутствующими потерями», — подчеркнул комиссар.

По словам Лаззарини, под обстрелы в секторе Газа попадают мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где стремятся укрыться мирные жители. «Слишком много людей были убиты в поисках безопасности», — сказал комиссар, назвав происходящее в Газе «коллективным наказанием».

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, с начала войны между ХАМАС и Израилем свои дома вынужденно покинули более 1,4 млн жителей сектора Газа. Около 671 тыс. из них укрылись в убежищах, организованных БАПОР. Десятки тысяч людей укрываются на парковках и крышах местных больниц, некоторые остановились у родственников на юге анклава, из-за чего в отдельных домах живет по 50 человек, отмечало БАПОР. Агентство сравнивало гуманитарную ситуацию в секторе с «адом на земле».

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