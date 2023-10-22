Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем

Иран использует резкую риторику против Израиля, так как в обратном случае может потерять репутацию и влияние, но намерен воздерживаться от крупной эскалации. При этом он одобрил небольшие нападения «Хезболлы» для отвлечения ЦАХАЛ

Фото: David Silverman / Getty Images

Иранские власти оказались в затруднительном положении, пытаясь справиться с нарастающим кризисом из-за войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, которая долгое время получала поддержку от Тегерана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на девять иранских чиновников, непосредственно знакомых с мышлением духовных лидеров исламской республики.

Если бы Иран оставался в стороне от конфликта, это бы подорвало его многолетние усилия по достижению регионального лидерства и было бы воспринято группировками как признак слабости; с другой стороны, любая крупная атака на Израиль может нанести Ирану серьезный ущерб и вызвать недовольство населения, подкрепленное последствиями экономического кризиса. Так чиновники описали приоритеты, которые обсуждают в правительстве Ирана.

В Тегеране пока достигли консенсуса: позволить ливанской группировке «Хезболла» совершать трансграничные нападения на Израиль, а также небольшие атаки на американские объекты со стороны других союзных Ирану группировок в регионе, однако — не допустить любой крупной эскалации, которая бы могла втянуть в войну непосредственно Иран.

«Иранцы стоят перед дилеммой: послать сражаться «Хезболлу», чтобы попытаться спасти своих в секторе Газа, или, возможно, отказаться от их поддержки», — заявил бывший сотрудник израильской разведки и участник переговоров во время первая и вторая интифады Ави Меламед. По его словам, власти Ирана в настоящий момент просчитывают риски этих вариантов.

Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что высшее руководство республики прежде всего заинтересовано в выживании Ирана. «Именно поэтому иранские власти с момента начала нападения [ХАМАС] использовали резкую риторику против Израиля, но они воздерживаются от прямого военного вмешательства, по крайней мере, на данный момент», — добавил он.

Бывший высокопоставленный иранский чиновник подчеркнул, что «тонкая позиция» правительства говорит о хрупком балансе, который Тегеран вынужден поддерживать, балансируя между своими интересами в регионе и внутренней стабильностью.

Два собеседника агентства, знакомые с мышлением лидеров «Хезболлы», пояснили, что небольшие атаки на Израиль связаны с желанием отвлечь его войска, а не попытку открыть новый фронт.

За прошедшие две недели иранская сторона неоднократно выступала в поддержку ХАМАСа и грозила Израилю серьезными последствиями, если тот начнет планируемую наземную операцию в секторе Газа. Тегеран называл это решение красной линией для себя. МИД Ирана предупреждал о готовности лидеров арабского сопротивления к «упреждающим действиям» против израильской армии и не исключил собственного вступления в конфликт, если ООН окажется бессильна: «Возможность открытия новых фронтов против режима [будет] неизбежна».

Израиль заявлял о готовности к нанесению ударов по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — пояснил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.