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Палестино-израильский конфликт ,  
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Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН

Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании СБ ООН и призвал осудить ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Дипломат заявил, что хочет напомнить, зачем был создан СБ ООН, и «что значит молчание перед лицом зла». Звезды будет носить вся израильская делегация, пока Совбез ООН не осудит атаки ХАМАС, подчеркнул он
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности организации по Ближнему Востоку надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста. Трансляция мероприятия шла на сайте ООН.

Дипломат сравнил боевиков палестинской группировки ХАМАС с нацистами и напомнил, что в результате их действий в Израиле погибли мирные жители. Он обратил внимание, что Совет Безопасности не осудил их действия с начала войны и напомнил об обстрелах страны ХАМАС и ливанской «Хезболлой».

«Неужели Совет Безопасности ничего не хочет сказать по этому вопросу? Это не попадает в категорию положения на Ближнем Востоке?», — спросил постпред.

После этого он рассказал о гибели своих родственников в концлагере Аушвиц (Освенцим) в период Второй мировой войны. Когда это происходило, «мир безмолствовал», заявил Эрдан.

«Некоторые страны-члены [ООН] ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, зачем был основан этот орган. Поэтому, я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с этого момента моя команда и я будем носить желтые звезды», — сказал постпред и прикрепил к пиджаку бумажную звезду Давида с надписью «Never Again» («Больше никогда»). Так же поступили другие члены израильской делегации.

Желтая звезда или Лата — отличительный знак, который обязаны были носить евреи в некоторых государствах в отдельные исторические периоды, в том числе в нацистской Германии и на подконтрольных ей территориях во времена Холокоста. Звезды использовались, чтобы отличать евреев в общественных местах.

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Эрдан пояснил, что израильские представители будут носить эти звезды, пока Совбез ООН не осудит действия ХАМАС. Кроме того, Израиль намерен требовать безотлагательного освобождения заложников, заключил он.

С начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября Совбез ООН рассмотрел четыре проекта резолюции о гуманитарной ситуации в секторе Газа — два от России и по одному от Бразилии и США, но ни один из них не был принят. Осуждение атаки ХАМАС на Израиль и требование об освобождении заложников, в частности, содержались в американском и российском проектах.

Однако 27 октября Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Иорданией. В нем не было положений с осуждением атаки ХАМАС и требования освободить заложников. До этого ГА ООН рассматривала канадский проект, в котором содержались эти пункты, однако инициатива не набрала достаточного количества голосов.

Резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Совбез ООН ООН ХАМАС
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