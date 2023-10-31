Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности организации по Ближнему Востоку надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста. Трансляция мероприятия шла на сайте ООН.
Дипломат сравнил боевиков палестинской группировки ХАМАС с нацистами и напомнил, что в результате их действий в Израиле погибли мирные жители. Он обратил внимание, что Совет Безопасности не осудил их действия с начала войны и напомнил об обстрелах страны ХАМАС и ливанской «Хезболлой».
«Неужели Совет Безопасности ничего не хочет сказать по этому вопросу? Это не попадает в категорию положения на Ближнем Востоке?», — спросил постпред.
После этого он рассказал о гибели своих родственников в концлагере Аушвиц (Освенцим) в период Второй мировой войны. Когда это происходило, «мир безмолствовал», заявил Эрдан.
«Некоторые страны-члены [ООН] ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, зачем был основан этот орган. Поэтому, я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с этого момента моя команда и я будем носить желтые звезды», — сказал постпред и прикрепил к пиджаку бумажную звезду Давида с надписью «Never Again» («Больше никогда»). Так же поступили другие члены израильской делегации.
Желтая звезда или Лата — отличительный знак, который обязаны были носить евреи в некоторых государствах в отдельные исторические периоды, в том числе в нацистской Германии и на подконтрольных ей территориях во времена Холокоста. Звезды использовались, чтобы отличать евреев в общественных местах.
Эрдан пояснил, что израильские представители будут носить эти звезды, пока Совбез ООН не осудит действия ХАМАС. Кроме того, Израиль намерен требовать безотлагательного освобождения заложников, заключил он.
С начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября Совбез ООН рассмотрел четыре проекта резолюции о гуманитарной ситуации в секторе Газа — два от России и по одному от Бразилии и США, но ни один из них не был принят. Осуждение атаки ХАМАС на Израиль и требование об освобождении заложников, в частности, содержались в американском и российском проектах.
Однако 27 октября Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Иорданией. В нем не было положений с осуждением атаки ХАМАС и требования освободить заложников. До этого ГА ООН рассматривала канадский проект, в котором содержались эти пункты, однако инициатива не набрала достаточного количества голосов.
Резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.