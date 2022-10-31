NBC: Байден вышел из себя в одном из телефонных разговоров с Зеленским о военной помощи

NBC узнал, что Байден «вышел из себя» в телефонном разговоре с Зеленским

Речь идет о разговоре, состоявшемся в июне, тогда Зеленский в ответ на сообщение Байдена об очередной помощи начал перечислять, чего Киеву не хватает. При этом с тех пор отношения президентов только улучшились, отметил NBC

Джо Байден (Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Джо Байден вышел из себя в одном из телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает NBC cо ссылкой на четыре источника, знакомых с переговорами.

Речь идет о разговоре, состоявшемся еще в июне. Тогда Байден сообщил Зеленскому, что США передадут Украине военную помощь на $1 млрд, но украинский лидер стал перечислять то, в чем Киев нуждается и пока не получил, рассказали источники. По их словам, Байден повысил голос и указал, что Зеленскому следовало быть более благодарным.

При этом NBC уточняет, что с того разговора отношения Байдена и Зеленского только улучшились, украинский президент тогда опубликовал пост с благодарностью США.

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О том, что США выделят Украине $1 млрд помощи в обеспечении безопасности, в том числе дополнительные артиллерийские вооружения, средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, Белый дом сообщил 15 июня. После этого офис Зеленского сообщил, что украинский президент поблагодарил Байдена за «лидерскую позицию в поддержке страны». Поддержка США в заявлении офиса названа беспрецедентной.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объем помощи, выделенной Вашингтоном Киеву за время президентства Байдена, превысил $10 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки оружия Киеву и обучение украинских военных приближает страны НАТО «к опасной черте прямого военного столкновения с Россией».

