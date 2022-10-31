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NBC узнал, что Байден «вышел из себя» в телефонном разговоре с Зеленским

NBC: Байден вышел из себя в одном из телефонных разговоров с Зеленским о военной помощи
Речь идет о разговоре, состоявшемся в июне, тогда Зеленский в ответ на сообщение Байдена об очередной помощи начал перечислять, чего Киеву не хватает. При этом с тех пор отношения президентов только улучшились, отметил NBC
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Джо Байден вышел из себя в одном из телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает NBC cо ссылкой на четыре источника, знакомых с переговорами.

Речь идет о разговоре, состоявшемся еще в июне. Тогда Байден сообщил Зеленскому, что США передадут Украине военную помощь на $1 млрд, но украинский лидер стал перечислять то, в чем Киев нуждается и пока не получил, рассказали источники. По их словам, Байден повысил голос и указал, что Зеленскому следовало быть более благодарным.

При этом NBC уточняет, что с того разговора отношения Байдена и Зеленского только улучшились, украинский президент тогда опубликовал пост с благодарностью США.

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О том, что США выделят Украине $1 млрд помощи в обеспечении безопасности, в том числе дополнительные артиллерийские вооружения, средства для береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, Белый дом сообщил 15 июня. После этого офис Зеленского сообщил, что украинский президент поблагодарил Байдена за «лидерскую позицию в поддержке страны». Поддержка США в заявлении офиса названа беспрецедентной.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объем помощи, выделенной Вашингтоном Киеву за время президентства Байдена, превысил $10 млрд.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Джо Байден Владимир Зеленский военная помощь Военная операция на Украине Украина

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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