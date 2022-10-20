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Захарова заявила о приближении НАТО к «опасной черте» конфликта с Россией

Захарова: «накачка» Украины оружием приближает НАТО к прямому столкновению с Россией
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Поставки оружия Киеву и обучение украинских военных приближает страны НАТО «к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Она добавила, что Евросоюз «старается не отставать от своих старших братьев-американцев», а финансирование Брюсселем тренировочной миссии для Украины «идет в одном ряду с поставками летальных вооружений» и делает ЕС стороной конфликта.

По словам Захаровой, всего с начала российской спецоперации НАТО направило Украине не менее 300 танков, 130 БМП, 400 бронетранспортеров, 450 единиц другой бронированной техники, 700 артиллерийских систем и другие оружие, технику и боеприпасы. На встрече в формате «Рамштайн» в Брюсселе в октябре министры обороны стран военного блока договорились расширить поддержку Киева.

«Украину по-прежнему собираются накачивать оружием, настраивать на затяжную войну. То, что это неминуемо приведет к увеличению числа жертв, коллективный Запад, конечно, не волнует. Это одна из их задач», — уверена Захарова.

После начала российской военной операции на Украине США и Евросоюз поддержали Киев и стали оказывать ему финансовую, гуманитарную и военную помощь. Российские власти считают, что поставки вооружений Украине от западных стран затягивают конфликт и увеличивают число жертв. Замглавы МИДа Сергей Рябков в октябре призвал Запад осознать опасность эскалации и заявил, что «прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России».

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Украина НАТО поставка вооружений

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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